Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2024/2025

Президент «Венеции» заявил о желании сохранить Ваноли в команде

сегодня, 00:59

Президент «Венеции» Дункан Нидерауэр высказался на тему будущего главного тренера команды Паоло Ваноли.

По итогам минувшего сезона клуб вышел в Серию А.

СМИ сообщают о том, что специалист может возглавить «Торино».

Он отличный тренер, проделал с нами прекрасный путь. Команда была сильной, но выиграть плей-офф и Серию Б непросто, однако ему удалось добиться этого результата. Все надеются на то, что он останется, как и я. Знаю о слухах, окружающих его имя. У него ещё осталось два года по контракту, который я считаю справедливым по отношению к той огромной работе, которую он проделал. Вы знаете, что есть пункт [о компенсации], но он не является предметом переговоров. Пункт очевиден и должен соблюдаться. Мы всегда высказывали свои мысли по поводу тренера, теперь ему тоже придётся принять решение. Мы были бы рады, если бы он и его штаб остались с нами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Спортивный директор «Интера»: «Думфрис сказал мне, что хочет остаться»
Сегодня, 01:17
Карпин — о новом контракте с РФС: «Переговоры проведены. Ждём решения»
Вчера, 19:43
Официально«Локомотив» продлил контракт с Галактионовым
Вчера, 15:50 Фото
«Ахмат» ведёт переговоры о продлении контракта с Тимофеевым
Вчера, 14:59
ОфициальноНиколич возглавил ЦСКА
Вчера, 14:21
«Ахмат» продлит контракт с Богосавацом
Вчера, 13:48
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:59
Держите двумя руками... Вывел и уходит, нельзя это допустить...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 