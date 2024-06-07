Президент «Венеции» заявил о желании сохранить Ваноли в команде

Президент «Венеции» Дункан Нидерауэр высказался на тему будущего главного тренера команды .

По итогам минувшего сезона клуб вышел в Серию А.

СМИ сообщают о том, что специалист может возглавить «Торино».

Он отличный тренер, проделал с нами прекрасный путь. Команда была сильной, но выиграть плей-офф и Серию Б непросто, однако ему удалось добиться этого результата. Все надеются на то, что он останется, как и я. Знаю о слухах, окружающих его имя. У него ещё осталось два года по контракту, который я считаю справедливым по отношению к той огромной работе, которую он проделал. Вы знаете, что есть пункт [о компенсации], но он не является предметом переговоров. Пункт очевиден и должен соблюдаться. Мы всегда высказывали свои мысли по поводу тренера, теперь ему тоже придётся принять решение. Мы были бы рады, если бы он и его штаб остались с нами.