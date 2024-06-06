«Ахмат» ведёт переговоры о продлении контракта с Тимофеевым

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сегодня, 14:59

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником .

Сейчас идут переговоры с представителями игрока. У нас есть большое желание сохранить полузащитника в нашей команде.

Тимофеев перешёл в «Ахмат» из «Спартака» летом 2020 года. Его действующий контракт истекает 30 июня текущего года. В прошедшем сезоне 30-летний опорный полузащитник сыграл 30 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек.

Ранее сообщалась, что «Ахмат» намерен продлить контракт с Мирославом Богосавацом.