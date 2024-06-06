Николич возглавил ЦСКА

ЦСКА заключил контракт с бывшим главным тренером «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николичем. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. Команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня в Новогорске.
Напомним, 44-летний специалист возглавлял «Рад», юношескую сборную Сербии, «Войводину», «Партизан», «Олимпию», «Видеотон», «Локомотив» и «Шабаб Аль-Ахли». Как тренер Николич выигрывал Кубок и чемпионат Сербии, чемпионат и Кубок Венгрии, Кубок России и Суперкубок ОАЭ.
Сам Николич выступил с заявлением по поводу подписания контракта с ЦСКА.
Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат.
ЦСКА — большой клуб с великой историей и серьёзными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему своё время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде.
Также мне нравится прочная связь болельщиков ЦСКА и «Партизана» – моего клуба. Это братские клубы, друзья, и для меня это было важным фактором при рассмотрении предложения ЦСКА.
Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и с нетерпением жду встречи с командой.