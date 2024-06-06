Николич возглавил ЦСКА

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сегодня, 14:21

ЦСКА заключил контракт с бывшим главным тренером «Шабаб Аль-Ахли» . Соглашение рассчитано до лета 2026 года. Команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня в Новогорске.

Напомним, 44-летний специалист возглавлял «Рад», юношескую сборную Сербии, «Войводину», «Партизан», «Олимпию», «Видеотон», «Локомотив» и «Шабаб Аль-Ахли». Как тренер Николич выигрывал Кубок и чемпионат Сербии, чемпионат и Кубок Венгрии, Кубок России и Суперкубок ОАЭ .

Сам Николич выступил с заявлением по поводу подписания контракта с ЦСКА .