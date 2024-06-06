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Николич возглавил ЦСКА

сегодня, 14:21

ЦСКА заключил контракт с бывшим главным тренером «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николичем. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. Команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня в Новогорске.

Напомним, 44-летний специалист возглавлял «Рад», юношескую сборную Сербии, «Войводину», «Партизан», «Олимпию», «Видеотон», «Локомотив» и «Шабаб Аль-Ахли». Как тренер Николич выигрывал Кубок и чемпионат Сербии, чемпионат и Кубок Венгрии, Кубок России и Суперкубок ОАЭ.

Сам Николич выступил с заявлением по поводу подписания контракта с ЦСКА.

Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат.

ЦСКА — большой клуб с великой историей и серьёзными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему своё время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде.

Также мне нравится прочная связь болельщиков ЦСКА и «Партизана» – моего клуба. Это братские клубы, друзья, и для меня это было важным фактором при рассмотрении предложения ЦСКА.

Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и с нетерпением жду встречи с командой.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:15
Привет, тёзка! Полностью согласен. Но видно будет посмотреть!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:12
Привет, Олег!!!
Ты действительно думаешь, что Николич- это усиление? Ты хоть помнишь, как он работал и в какой нудный футбол он играл? Победа в кубке? Да, но над командой, которая на тот момент была командой ФНЛ. А что еще можно вспомнить? А можно вспомнить, как, он, весь матч тупо сидел в обороне против Атлетико в Москве, отбивался куда попало и всё-равно проиграл... Убогий тренер, неинтересный и к тому же- требующий усиления! Ну посмотрим, кого прикупит ЦСКА, для этого "гения". Ни тактик, ни стратег, ни наставник, элементарный физрук...
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:04
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 15:48
    Команде нужна была хорошая встряска. Руководство решило начать встряску с тренера. Результат увидим весной. Дай Бог удачи эксперименту,
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ SHMEL (раскрыть)
    сегодня в 15:40
    Мой старый знакомый Роман.
    Я согласен с Олегом ( Шупя771 ).
    Будь здрав .
    Capral
    Capral
    сегодня в 15:22
    Болельщики ЦСКА сетовали на невыразительный и скучный футбол Федотова. Наивные, они думают, что с этим тренером -армейцы выдадут искрометный футбол. Может, определенный результат, Николич и покажет, но, футбол его- неинтересный, оборонительный и скучный.
    isamsn
    isamsn
    сегодня в 15:14
    Хорошее и наверно своевременное решение клуба. Прошедший сезон для команды выдался крайне невразумительным. Борьба за результат практически отсутствовала, о чём свидетельствуют многочисленные ничейные результаты. Действительно нужно что то новое в организации игры и использовании вполне приличного для нашего чемпионата состава игроков.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 15:09
    Возможно он поможет Армейцам занять своё достойное место в РПЛ.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 15:00
    Семак теперь не отскочит с тухленькой игрой на дурака
    sv_1969
    sv_1969 ответ SHMEL (раскрыть)
    сегодня в 14:57
    Я думаю что ответ на это Вы получите минимум после трети чемпионата
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 14:50, ред.
    Можно поздравить ЦСКА и всех болельщиков этого славного клуба с назначением сильного и опытного тренера. Николич - специалист очень высокого класса, настоящий профессионал, грамотный, требовательный и думающий. Большой плюс состоит в том, что он хорошо знает знает РПЛ и многих российских игроков и легионеров. Будет интересно за наблюдать игрой ЦСКА под руководством Николича. Удачи и всяческих успехов ему.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ SHMEL (раскрыть)
    сегодня в 14:42
    Привет Шмель!
    Сколько лет сколько зим...

    Думаю, что это однозначное усиление.
    Мне он нравился, в Локо зря хлеб не ел.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 14:40
    Да....
    С этим товарищем кони стали опасными.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 14:37
    Не могу уяснить для себя, мы потеряли или нашли? Насколько качественная и продуктивная замена?
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 14:26
    Удачи приведи ЦСКА к чемпионству, чтобы утереть нос федотовцам )
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 14:25
    Шыло на мыло поменяли...ну посмотрим игры покажут. По мне так Федот был лучший вариант
    Гость
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