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Фоден станет самым высокооплачиваемым английским футболистом

09 июня 2024, 09:47

«Манчестер Сити» намерен предложить полузащитнику сборной Англии Филу Фодену новый контракт на фоне информации об интересе со стороны «Реала» и в награду за прекрасный сезон. По новому соглашению, зарплата футболиста увеличится практически вдвое. Это сделает его самым высокооплачиваемым английским игроком.

Зарплата Фодена по действующему контракту составляет 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю с бонусами. Теперь же 24-летний хавбек будет получать 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю. «Манчестер Сити» собирается предложить Фодену шестилетний договор и намерен это сделать до начала сезона.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Gallardo27 (раскрыть)
09 июня в 21:01
Надо его с Сафоновым познакомить. Чувак совершенно не думает об алиментах.
lobsterdam
lobsterdam ответ Gallardo27 (раскрыть)
09 июня в 20:59
Не забывайте про налоги, в Англии это 55%, т.е. следите за рукой!
pomor45
pomor45
09 июня в 20:59
Как бы из Фодена за 200 тыс. ф.с. не получился фонтан за 375.
lobsterdam
lobsterdam
09 июня в 20:55
Фоден - это Азар 2.0. Тот тоже бегал-бегал, сверкал-сверкал, прочили ему все, что только можно и где теперь этот "фаворит" и претендент? Не вижу в нем ничего, что делало бы его выдающимся игроком и даже на фоне серой массы его одноклубников он ничем не выделяется. В его клубе, пожалуй, лишь Бернарду Силва выделяется: работоспособен, техничен, умен и т.д. и Фоден с ним и рядом не стоит!
lukarelli
lukarelli
09 июня в 19:35
зачем его так баловать
Шуnя771
Шуnя771
09 июня в 16:41
Странно, неужели дедушка Перес не послал воздушный поцелуй в сторону Фодена?))
BIANCONERI27
BIANCONERI27
09 июня в 15:29
18 лямов в год)
Elliada_
Elliada_
09 июня в 14:22
Заслужил, конечно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июня в 14:16, ред.
И по делу....

В Англии стали футболисты появляться...что то здесь не так...
Ну нет на острове футболистов....
Надо проверить....может он Фодин...Фодич...Фоденко...Фодян...
Валерыч
Валерыч
09 июня в 14:06, ред.
Фоден - это сила. Это - новое явление в мировом футболе. В том, что он станет одним из героев ЕВРО-2024 - нет никаких сомнений. Поэтому, МС и старается сохранить этого уникального игрока. А у "Реала" и без Фодена достаточно мегазвёзд, чтобы доминировать в Лиге Чемпионов в ближайшие годы.
СаняШумок
СаняШумок ответ Igo0rek (раскрыть)
09 июня в 11:37
Чтобы заработать 80млн рублей, надо 47 лет ежемесячно получать 140к. Следовательно, чтобы 40, то 70к, что уже более реально, но в среднем конечно столько может и заработают
Igo0rek
Igo0rek ответ Gallardo27 (раскрыть)
09 июня в 10:45
Это чуть больше 40 млн рублей, уж за жизнь ты точно несколько таких сумм заработаешь
Против ЦСКА
Против ЦСКА
09 июня в 10:09
Теперь осталось ЗМ дождаться
Gallardo27
Gallardo27
09 июня в 10:01
Чувак за неделю зарабатывает больше, чем мы за всю жизнь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 июня в 09:58
отличная работа, МанСити.
уши осла получит Реал, а не Фодена)))
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