Фоден станет самым высокооплачиваемым английским футболистом

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09 июня 2024, 09:47

«Манчестер Сити» намерен предложить полузащитнику сборной Англии новый контракт на фоне информации об интересе со стороны «Реала» и в награду за прекрасный сезон. По новому соглашению, зарплата футболиста увеличится практически вдвое. Это сделает его самым высокооплачиваемым английским игроком.

Зарплата Фодена по действующему контракту составляет 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю с бонусами. Теперь же 24-летний хавбек будет получать 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю. «Манчестер Сити» собирается предложить Фодену шестилетний договор и намерен это сделать до начала сезона.