Нападающий «Милана» Лука Йович подписался на «Зенит» в социальных сетях.
По данным СМИ, питерский клуб проявляет интерес к подписанию сербского форварда, у которого заканчивается контракт с «россонери».
Нападающий «Милана» Лука Йович подписался на «Зенит» в социальных сетях.
По данным СМИ, питерский клуб проявляет интерес к подписанию сербского форварда, у которого заканчивается контракт с «россонери».
Для РПЛ может и подойдёт, уровень чемпионата позволит забивать больше 6 голов за сезон.
Для РПЛ может и подойдёт, уровень чемпионата позволит забивать больше 6 голов за сезон.