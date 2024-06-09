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Лука Йович подписался на «Зенит» в социальных сетях

09 июня 2024, 21:01

Нападающий «Милана» Лука Йович подписался на «Зенит» в социальных сетях.

По данным СМИ, питерский клуб проявляет интерес к подписанию сербского форварда, у которого заканчивается контракт с «россонери».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
09 июня в 22:15
- Ну-ну, мужики, смените гнев на милость. Чего вы так "раздухарились"? У человека заканчивается контракт в одном клубе, по продлению чего-то явно не получается; а тут интерес к нему другого клуба. Да ещё из другой страны. Да ещё из России, которая, до сих пор, под всеми возможными и невозможными санкциями всего Запада! Конечно парню надо "прозондировать почву" перед возможными переговорами! И он решил довериться соцсетям... А тут вы на него все накинулись... А Вы сами, господа-товарищи. как бы поступили на его месте? - Рыба ищет - где глубже, а человек - где лучше!
УЕСКА
УЕСКА
09 июня в 22:07
Не Малком конечно, но для РПЛ однозначно ТОП игрок. Хорошее усиление для Зенита.
Romeo 777
Romeo 777
09 июня в 22:02
Пять лет назад выстрелил один раз в карьере, проведя по настоящему сильный сезон в Бундес лиге и особенно в Лиге Европы за Айнтрахт, а потом трансфер в Реал и всё, пропал по сути.
Для РПЛ может и подойдёт, уровень чемпионата позволит забивать больше 6 голов за сезон.
lotsman
lotsman
09 июня в 21:58
Намеревается прописаться в Зенит?
29qyjnn7cx2g
29qyjnn7cx2g
09 июня в 21:43
Ну, Ювентус не Сассуоло, авось пригодится.
adekvat
adekvat
09 июня в 21:10
Есть такой игрок которым Зенит не интересовался?
drug01
drug01
09 июня в 21:05
Значит будет готовить себя к игре в Зените!
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