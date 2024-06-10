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«Спартак» может подписать вратаря сборной Ирана

вчера, 21:02

«Спартак» может подписать вратаря иранского «Персеполиса» и сборной Ирана Али Бейранванда.

На приобретении настаивает новый главный тренер «красно-белых» Деян Станкович.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:18
Вряд ли основной вратарь Ирана согласится быть запасным вратарём "Спартака"
А как быть, тогда с Максименко? Ведь в весенней части прошедшего сезона он себя он себя отлично проявил и даже признавался лучшим и вызывался в сборную России. Усадить его на лавку за это? Что-то здесь не стыкуется...
9t6g662arvjr
9t6g662arvjr
вчера в 22:08
Спартак вратарей коллекционирует, куда еще?
Хиромант
Хиромант ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:58
- Ну, сэр, вы загнули! Пять вратарей в основе - явный перебор!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:35
Всё!
Теперь каждый день по три вратарских гуся прилетит!
sv_1969
sv_1969 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:24
А может они не успокоились!И Беленова заберут)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:07
В Спартаке когда то был вратарь из Марокко.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:05
- Слава Богу! Удачи им в этой сделке! А Беленов и Факелу пригодится...
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