«Спартак» может подписать вратаря сборной Ирана

«Спартак» может подписать вратаря иранского «Персеполиса» и сборной Ирана Али Бейранванда.
На приобретении настаивает новый главный тренер «красно-белых» Деян Станкович.
«Спартак» может подписать вратаря иранского «Персеполиса» и сборной Ирана Али Бейранванда.
На приобретении настаивает новый главный тренер «красно-белых» Деян Станкович.
А как быть, тогда с Максименко? Ведь в весенней части прошедшего сезона он себя он себя отлично проявил и даже признавался лучшим и вызывался в сборную России. Усадить его на лавку за это? Что-то здесь не стыкуется...
А как быть, тогда с Максименко? Ведь в весенней части прошедшего сезона он себя он себя отлично проявил и даже признавался лучшим и вызывался в сборную России. Усадить его на лавку за это? Что-то здесь не стыкуется...
Теперь каждый день по три вратарских гуся прилетит!
Теперь каждый день по три вратарских гуся прилетит!