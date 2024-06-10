Баринов готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Алавес»

«Алавес» хочет подписать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
По данным источника, футболист готов перейти в испанский клуб, несмотря на сокращение заработной платы.
Однако пока «Алавес» сделал «Локомотиву» только одно предложение — в размере 1 млн евро, которое «железнодорожники» посчитали унизительным. В ближайшее время испанский клуб должен сделать новое предложение по трансферу Баринова.
это его жизнь, и его работа. у каждого свои мечты.
а Алавес - не предел мечтаний
ему решать, где как и за какой клуб ему играть.
а играть в испанской Лиге даже за Алавес намного интереснее, чем продолжать который год в Черкизово оставаться лимитчиком.
нужно попробовать себя и сильном чемпионате и с игроками другого уровня.
будет что вспомнить. .
как сейчас вспоминают Канчельскис, Шалимов, Карпин, Онопко, Юран, Мостовой и др.бывшие игроки игравшие за рубежом.
а что выиграл клуб Спартак, когда Романцев не отпустил Титова в Баварию?
абсолютно ни-че-го.
но прилип бромантаново-фиговый лист.
это его жизнь, и его работа. у каждого свои мечты.
а Алавес - не предел мечтаний
ему решать, где как и за какой клуб ему играть.
а играть в испанской Лиге даже за Алавес намного интереснее, чем продолжать который год в Черкизово оставаться лимитчиком.
нужно попробовать себя и сильном чемпионате и с игроками другого уровня.
будет что вспомнить. .
как сейчас вспоминают Канчельскис, Шалимов, Карпин, Онопко, Юран, Мостовой и др.бывшие игроки игравшие за рубежом.
а что выиграл клуб Спартак, когда Романцев не отпустил Титова в Баварию?
абсолютно ни-че-го.
но прилип бромантаново-фиговый лист.