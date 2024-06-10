Баринов готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Алавес»

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вчера, 17:49

«Алавес» хочет подписать полузащитника «Локомотива» .

По данным источника, футболист готов перейти в испанский клуб, несмотря на сокращение заработной платы.

Однако пока «Алавес» сделал «Локомотиву» только одно предложение — в размере 1 млн евро, которое «железнодорожники» посчитали унизительным. В ближайшее время испанский клуб должен сделать новое предложение по трансферу Баринова.