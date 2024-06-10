Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Баринов готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Алавес»

вчера, 17:49

«Алавес» хочет подписать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

По данным источника, футболист готов перейти в испанский клуб, несмотря на сокращение заработной платы.

Однако пока «Алавес» сделал «Локомотиву» только одно предложение — в размере 1 млн евро, которое «железнодорожники» посчитали унизительным. В ближайшее время испанский клуб должен сделать новое предложение по трансферу Баринова.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКравцов имеет шансы перейти в «Краснодар»
Сегодня, 16:29
СлухиЛатышонок переходит в «Зенит»
Сегодня, 14:48
Песьяков мог перейти в «Рубин»
Сегодня, 11:29
В «Дженоа» высказались об интересе к Сперцяну
Сегодня, 08:21
«Зенит» не ведёт переговоры с «Ростовом» насчёт Глебова
Сегодня, 00:30
Адамов переходит в «Ахмат»
Вчера, 22:50
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:36
Пусть попробует себя в другом клубе..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:22
есть возможность, надо ехать.
это его жизнь, и его работа. у каждого свои мечты.
а Алавес - не предел мечтаний
ему решать, где как и за какой клуб ему играть.
а играть в испанской Лиге даже за Алавес намного интереснее, чем продолжать который год в Черкизово оставаться лимитчиком.
нужно попробовать себя и сильном чемпионате и с игроками другого уровня.
будет что вспомнить. .
как сейчас вспоминают Канчельскис, Шалимов, Карпин, Онопко, Юран, Мостовой и др.бывшие игроки игравшие за рубежом.
а что выиграл клуб Спартак, когда Романцев не отпустил Титова в Баварию?
абсолютно ни-че-го.
но прилип бромантаново-фиговый лист.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:09, ред.
Тогда какой смысл переходить ? Посмотрел турнирную таблицу: никаких шансов играть в еврокубках. Спросить бы у него, зачем ему это нужно.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:45
- Да отпустите вы уже его! Пусть хоть в третью лигу Африки едет! Скатертью дорога! Неужели непонятно, что если чувак намерен "слинять" из страны (даже цену скинул) - хрен вы его чем удержите! Он будет "сливать матчи", "косить под больного", нарушать дисциплину, и прочее - лишь бы его поскорее выкинули из клуба, и у него были бы "развязаны руки". И он-таки добьётся своего. Ну и на хрена вся эта "канитель" и "нервотрёпка"? Насильно мил не будешь!
9h97mgqda2k5
9h97mgqda2k5
вчера в 19:39
Тысяч сто добавят и всё.
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:53
За футболом в АЛАВЕС?!))
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:48
В России ЕК тоже нет. В Европу едут за футболом, а в Россию за деньгами.
lotsman
lotsman
вчера в 18:41
Ну и зачем он рвётся в Алавес? Играть в еврокубках Алавесу не светит. Хочет использовать его как трамплин в более престижный клуб? Это смешно. В Алавесе он и застрянет.
ma6kdtwu4hy9
ma6kdtwu4hy9
вчера в 17:55
В Алавесе сядет на лавку и заскучает.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:54
А чей Крым он готов сказать?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:54
drug01
drug01
вчера в 17:54
Это верное решение годы идут надо пробовать другие клубы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 