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Стало известно, почему сорвался трансфер Сперцяна в «Лацио»

вчера, 19:39

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян мог продолжить карьеру в «Лацио».

По данным источника, римский клуб интересовался игроком, однако отказался от подписания футболиста из-за его высокой трансферной стоимости.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 08:02
Политика, и конечно бизнес, так то яркие игроки РПЛ за бугром не теряются как африканци или из южной Америки
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 07:53
а была ли попытка, а может у него тоже есть хвосты в России, как у его одноклубника
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:55
Это они еще зарплату Сперцяна не видели) Так бы даже не посмотрели в его сторону)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:38
Все хотят на халяву приобрести перспективного игрока.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:16
Не договорились просто. Продать то можно и воздух - главное о цене договориться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:03
всем кудесникам мяча РПЛ, чтобы попасть в Европу, придется идти
1-путем Кузяева, как свободными агентами.
2. или путем Севикяна. за свои деньги выкупил контракт у Пари НН и укатил в Венгрию...
Третьего не дано.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 27ych22dewrk (раскрыть)
вчера в 21:01
римляне не нищие.
а разумно тратят деньги.
за 5 они хотят Фисайо Деле-Баширу, который, внимание, в Италии не будет считаться легионером.
и который неплохую игру показал в достаточно сильном чемпионате.
это турецкая суперлига.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:38
лев и орел, которые поддерживают щит на гербе Армении, символизируют
собой мудрость, гордость, терпение и благородство.
у римлян на логотипе тоже орел, даже золотой он.
есть и живая орлица - Олимпия, как главный символ.
вот думали римляне, что Сперцян им родственная душа.
и хотели за дешево взять легионера.
но...армяне знают цену денег.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:03
Привыкли, что Россия продаёт дёшево
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:03
Ну такие случаи бывают к сожалению часто, без объяснения причин..
27ych22dewrk
27ych22dewrk
вчера в 20:02
Пускай теперь деньги собирают,нищеброды
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:00
Сперцяна Лацио хотел видеть на скамейке
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