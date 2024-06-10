Стало известно, почему сорвался трансфер Сперцяна в «Лацио»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян мог продолжить карьеру в «Лацио».
По данным источника, римский клуб интересовался игроком, однако отказался от подписания футболиста из-за его высокой трансферной стоимости.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян мог продолжить карьеру в «Лацио».
По данным источника, римский клуб интересовался игроком, однако отказался от подписания футболиста из-за его высокой трансферной стоимости.
1-путем Кузяева, как свободными агентами.
2. или путем Севикяна. за свои деньги выкупил контракт у Пари НН и укатил в Венгрию...
Третьего не дано.
1-путем Кузяева, как свободными агентами.
2. или путем Севикяна. за свои деньги выкупил контракт у Пари НН и укатил в Венгрию...
Третьего не дано.
а разумно тратят деньги.
за 5 они хотят Фисайо Деле-Баширу, который, внимание, в Италии не будет считаться легионером.
и который неплохую игру показал в достаточно сильном чемпионате.
это турецкая суперлига.
а разумно тратят деньги.
за 5 они хотят Фисайо Деле-Баширу, который, внимание, в Италии не будет считаться легионером.
и который неплохую игру показал в достаточно сильном чемпионате.
это турецкая суперлига.
собой мудрость, гордость, терпение и благородство.
у римлян на логотипе тоже орел, даже золотой он.
есть и живая орлица - Олимпия, как главный символ.
вот думали римляне, что Сперцян им родственная душа.
и хотели за дешево взять легионера.
но...армяне знают цену денег.
собой мудрость, гордость, терпение и благородство.
у римлян на логотипе тоже орел, даже золотой он.
есть и живая орлица - Олимпия, как главный символ.
вот думали римляне, что Сперцян им родственная душа.
и хотели за дешево взять легионера.
но...армяне знают цену денег.