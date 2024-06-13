Касинтура: «В Америке или Бразилии больше расизма, чем в России»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» ответил на вопрос о расизме в России:

В Америке или Бразилии, где половина населения чернокожие, больше расизма, чем в России! Понятно, что люди бывают разные. Но, слава богу, я с неприятными моментами никогда не сталкивался.

Просто это же бывает не расизм, а вкус человека: кому-то больше нравится славянская внешность, кому-то – азиатская. Но в этом нет ничего плохого.

В маленьких городах могу встретить удивление, что темнокожий ходит по улице – допустим, дети смотрят по-особенному. Но в Краснодаре, Москве или Петербурге на тебя никто не станет таращиться просто потому, что ты не местный. Так что, думаю, расизма тут нет.