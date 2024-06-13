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Паоло Дзанетти возглавил «Верону»

вчера, 14:45

Пресс-служба «Вероны» объявила о назначении Паоло Дзанетти на должность главного тренера клуба.

Контракт со специалистом подписан до лета 2025 года. Последним местом работы Дзанетти был «Эмполи».

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 15:05
Здравствуйте.

Было принято решение закрыть конкурс Мания.

Это касается всех турниров что были частью данного конкурса.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:57
думаю он сможет поставить команде игру
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:55
Добрый день! А прием прогноз на исход в группах евро 2024 откроется?
Вещий
Вещий
вчера в 14:47
Ну что, пожелаю ему удачи в нелегком деле... должно все получиться.
Гость
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