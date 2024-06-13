Паоло Дзанетти возглавил «Верону»

Пресс-служба «Вероны» объявила о назначении Паоло Дзанетти на должность главного тренера клуба.
Контракт со специалистом подписан до лета 2025 года. Последним местом работы Дзанетти был «Эмполи».
Пресс-служба «Вероны» объявила о назначении Паоло Дзанетти на должность главного тренера клуба.
Контракт со специалистом подписан до лета 2025 года. Последним местом работы Дзанетти был «Эмполи».
Было принято решение закрыть конкурс Мания.
Это касается всех турниров что были частью данного конкурса.
Было принято решение закрыть конкурс Мания.
Это касается всех турниров что были частью данного конкурса.