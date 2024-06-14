«Зенит» договорился о переходе Глушенкова

По информации «Чемпионата» со ссылкой на источник, близкий к «Зениту», петербургский клуб достиг договорённости о переходе нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова.
Сообщается, что игрок подпишет контракт с новой командой в ближайшее время.
В прошлом сезоне футболист провёл 38 матчей за «Локо» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач.
ну а Локо сделал каминг-аут. и это не впервые.
все началось с Игнашевича.
ушел защитник в ЦСКА как своб.агент.
(в принципе Игнашевич был прав, за ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА и много чемпип.титулов и трофей)
затем Хвича в Рубин.
теперь вот лучшего распасовщика забирает чемпион России.
и этот пойдет по пути З.Бакаева.
вряд ли в Зените позволят Глущенкову быть фантазистом, как в Локо при Галактионове.
ну что, Зенит отомстил Локо за 2 поражения в прошедшем сезоне.
остался у Динамо кое кого забрать)))
ну а Локо сделал каминг-аут. и это не впервые.
все началось с Игнашевича.
ушел защитник в ЦСКА как своб.агент.
(в принципе Игнашевич был прав, за ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА и много чемпип.титулов и трофей)
затем Хвича в Рубин.
теперь вот лучшего распасовщика забирает чемпион России.
и этот пойдет по пути З.Бакаева.
вряд ли в Зените позволят Глущенкову быть фантазистом, как в Локо при Галактионове.
ну что, Зенит отомстил Локо за 2 поражения в прошедшем сезоне.
остался у Динамо кое кого забрать)))
Удачи, Максиму- и его, новой команде!!!
Удачи, Максиму- и его, новой команде!!!
И зачем было нужно тратиться на заморского Угальде, когда под носом был свой молодой воспитанник с таким большим игровым потенциалом? Глушенков ярко раскрылся в в прошедшем сезоне: и забивать умеет и пасы раздавать.Это не просто - форвард, это игрок с отличным видением поля и высочайшим футбольным интеллектом. А теперь, талантливый спартаковский воспитанник достался "Зениту" - главному конкуренту "Спартака".
И зачем было нужно тратиться на заморского Угальде, когда под носом был свой молодой воспитанник с таким большим игровым потенциалом? Глушенков ярко раскрылся в в прошедшем сезоне: и забивать умеет и пасы раздавать.Это не просто - форвард, это игрок с отличным видением поля и высочайшим футбольным интеллектом. А теперь, талантливый спартаковский воспитанник достался "Зениту" - главному конкуренту "Спартака".