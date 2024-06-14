«Зенит» договорился о переходе Глушенкова

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вчера, 10:42

По информации «Чемпионата» со ссылкой на источник, близкий к «Зениту», петербургский клуб достиг договорённости о переходе нападающего московского «Локомотива» .

Сообщается, что игрок подпишет контракт с новой командой в ближайшее время.

В прошлом сезоне футболист провёл 38 матчей за «Локо» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач.