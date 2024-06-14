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«Зенит» договорился о переходе Глушенкова

вчера, 10:42

По информации «Чемпионата» со ссылкой на источник, близкий к «Зениту», петербургский клуб достиг договорённости о переходе нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова.

Сообщается, что игрок подпишет контракт с новой командой в ближайшее время.

В прошлом сезоне футболист провёл 38 матчей за «Локо» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:12
Согласен...неужели руководство не видело потенциал..
Продать Крыльям Советов игрока за 1,8 млн...

"По итогам сезона 2022 Transfermarkt включил игрока в символическую сборную лучших игроков сезона, а также определил лидером списка ассистентов по итогам сезона по всему миру с результатом 21 результативный пас в 38 матчах."
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:09
Как, Семак использует Глушенкова, пока никто не знает, будет видно... Единственное, что я могу сказать, или, точнее, предположить, это то, что Глушенков, в силу своего футбольного типажа, может, однозначно, физически ускорить игру, не очень быстрого, академичного Зенита. Максим- очень быстрый игрок, что, в принципе, для игрока его амплуа- не типично. Можно вспомнить выдающихся советских футболистов диспетчеров- Кипиани, Гаврилова, Веремеева и даже Черенкова, которые не отличались высокой скоростью, но быстро соображали. Глушенков, в этом плане- приятное исключение. Вероятно, под Глушенкова, Семак мог бы несколько видоизменить игру Зенита и сделать её более живой, экспансивной. Вопрос: захочет ли Семак этим заниматься, ведь он не очень охотно любит, что-то менять в своей игре...
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:40
Парень действительно стоящий! Только боюсь что иностранцев будет выпускать в первую очередь
STVA 1
STVA 1 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:35
Глушенков далеко не спартаковский воспитанник!Начал он заниматься 5-летнем возрасте секции смоленского «Днепра! В 11 лет отец перевез его в тольяттинскую Академию имени Юрия Коноплёва. А уж через три года перешёл в московский «Локомотив»! Но там как говорят из-за частых травм не смог закрепиться в команде и оказался в другой столичной школе — ФК «Чертаново»! И вот в«Чертаново»как грится у него поперло ! Сначала начал играть ЦН но из-за маленького роста его перевели на позицию флангового нападающего и крайнего полузащитника.И первый гол он на проффесиональном уровне забил за ФК «Чертаново»! И вот ТОЛЬКО 4 января 2019 года Глушенков вместе со своим одноклубником Наилем Умяровым официально перешли в московский «Спартак»! А там пошли аренды в Химки и КС!Но да можно сказать что КБ проморгали перспективного парня , который если Семак будет доверять ему , будет забивать бывшему клубу!
Все это есть в Вики))
antant1
antant1
вчера в 19:34
Даже если газпром еще 28 чемпионств выиграет подряд, это ничего не стоит. Есть Сартак, ЦСКА, Динамо, а остальным как повезет. А Зенит ( ну в смысле газпром) Это административный клуб на необъятные гос.бабки. Короче это пшик и во вред нашему чемпу
pomor45
pomor45
вчера в 18:42
Если "Семак найдет парню достойное применение, а главное- мудро использует, и по назначению весь творческий потенциал, очень одарённого футболиста, коим, безусловно является Глушенков", то не такой уж он и физрук?
lotsman
lotsman ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:30
Это Локомотив не смог договориться с Глушенковым и он ушёл в Зенит.
Capral
Capral ответ a-league (раскрыть)
вчера в 17:24
Или один Ахмат...
a-league
a-league
вчера в 16:53, ред.
Зачем Зениту с нынешним составом дополнительно скупать все сливки РПЛ, когда достаточно в решающей игре "купить" одного Песьякова или его аналог ?
valt134
valt134
вчера в 15:27
Еще один загубленный футбольный талант… Кто следующий?
бундер
бундер
вчера в 15:21
Ох, не учит российских футболистов опыт предшественников, перешедших в Зенит. Лавка и деградация.
8w8s666dhsqe
8w8s666dhsqe
вчера в 15:18
Зенит еще себе полкоманды прикупил. Ну куда столько игроков...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:03
Жаль, Семак и Зенит это всегда на понижение уровня, история знает, всех не пересчитать. Уверен, сбавит
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:51
Пока не подписал контракт - всё это вилами на воде...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:08
Значит договорились с Локомотивом.
Capral
Capral
вчера в 14:07
Хиромант.

А еще лучше- Товарища И.В.Сталина!!!
Хиромант
Хиромант ответ gw99664cb65r (раскрыть)
вчера в 13:53
- Я тоже. Пора будить Владимира Ильича Ленина...
Хиромант
Хиромант ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 13:50
- Кто первым встал, того и тапочки...
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 13:32
Да, что там говорить, Валера!!! Спартак -это безудержная атака, искромётный, атакующий футбол!!! А тот, кто однажды увидел Спартак Бескова- уже НИКОГДА его не забудет!!!!!!! Мне, тем, Слишкович и глянулся, что в его футболе начали появляться нотки, того, незабываемого спартаковского футбола-80х!!! Ведь, это выражение- "С открытым забралом", придумал известный советский журналист Ю.Ваньят, и сказано это было- именно про Спартак, еще до прихода Бескова...

Конечно, большего я ждал от Угальде. Очень жаль, пока, пацанчик не раскрылся в полной мере. Сейчас очень многое зависит от Станковича- какой футбол он ставит и какой видит. Из всех советских клубов, только Спартак- никогда не изменял своему атакующему стилю!!! Батя, мой (Светлая Ему Память!!!), с 1936-го и до последнего своего дня- болел за Динамо, но при этом, всегда с Уважением относился к Спартаку. Поэтому, пусть никого не удивляет, и моё- Уважительное отношению к КБ!!!

Удачи, Великому советскому Клубу!!!!!!!
Валерыч
Валерыч ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:10
Приветствую, Виктор! Я тоже не знаю какой футбол собирается ставить Станкович в "Спартаке", он вообще пока молчит. Осенью увидим. Но нападающие нужны при ЛЮБОМ футболе! А сейчас, вообще, служилась такая ситуация, у "Спартака" если не считать Соболева (который тоже кстати не так много стал забивать), вообще нет нормальных форвардов. Как можно с таким составом и с таким подходом строить серьёзные планы на будущий сезон? А ведь, "Спартак", если вспомнить историю, всегда славился яркими и острыми нападающими: Симонян, Хусаинов, Ярцев, Родионов и т.д.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:07
зря и для Зенита и для него самого толку не будет
Валерыч
Валерыч ответ LevaSamara (раскрыть)
вчера в 12:48
Согласен. Глушенков по большей части воспитанник Чертаново. Но он 3 года был в "Спартаке" у них (у спортивных директоров и тренеров) под носом и они не могли разглядеть и раскрыть его талант и огромный потенциал. А теперь, вообще без почти без нападающих остались. Соболев - мало забивает. Угальде вообще не забивает. Милешин вообще ни о чём. Зиньковский так классно в "Крыльях" смотрелся и забивал и пасы раздавал. Куда всё это делось в "Спартаке"? Такое ощущение что они вообще с молодыми игроками работать не умеют. Позорище!
adekvat
adekvat
вчера в 12:47
Осталось 11 замен в РПЛ разрешить, что бы каждый игрок Зенита хотябы матчей 10 за сезон сыграть мог.
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 12:42
Привет, Валера!!!
С языка снял!!! Я тоже думаю, что игрок такого плана как Глушенков- очень подошел бы Спартаку!!! Вот, он, как-то, по манере игры- спартаковский. Но дело в том, что неизвестно, какой футбол ставит Станкович и возможно под его футбол Максим не подходит. A вот, останься Слишкович в Спартаке ,я точно мог бы сказать- под этот футбол, Глушенков рожден!!! Однако, что сейчас сотрясать воздух, если, Слишкович уже не в Спартаке, а Глушенков- в Зените... Увы.
LevaSamara
LevaSamara ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 12:28
На счёт воспитанника спартака - это преувеличенное высказывание
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 12:18
Тссссс!
Грядёт юбилейный сезон!
Вирус "пойду за титулами" множится и процветает на благодатной финансово-халявной почве!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:16
Губит людей не пиво, губит людей количество бабла!)
LOpp
LOpp ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:14
Тюкавин уже на карандаше))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:14
В стане зенитовской, негритянской диаспоре лёгкое волнение - хватит ли в автобусе всем места?)
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:07, ред.
Как же это спартаковское руководство такого классного игрока проморгало?
И зачем было нужно тратиться на заморского Угальде, когда под носом был свой молодой воспитанник с таким большим игровым потенциалом? Глушенков ярко раскрылся в в прошедшем сезоне: и забивать умеет и пасы раздавать.Это не просто - форвард, это игрок с отличным видением поля и высочайшим футбольным интеллектом. А теперь, талантливый спартаковский воспитанник достался "Зениту" - главному конкуренту "Спартака".
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