«Зенит» и «Спартак» интересуются Тикнизяном

Полузащитник Наир Тикнизян может покинуть «Локомотив».
По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Зенит» и «Спартак». Однако оба клуба пока не делали официальных предложений по трансферу игрока.
Полузащитник Наир Тикнизян может покинуть «Локомотив».
По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Зенит» и «Спартак». Однако оба клуба пока не делали официальных предложений по трансферу игрока.
На мой непрофессиональный взгляд, его рассматривать как УСИЛЕНИЕ в Спартак, по меньшей мере, смешно.
Игрок как игрок. Да, "не выпадает из обоймы", но сказать, что позарез нужен...
Нет, не скажу.
Необычная для русского уха только у него фамилия. ))
На мой непрофессиональный взгляд, его рассматривать как УСИЛЕНИЕ в Спартак, по меньшей мере, смешно.
Игрок как игрок. Да, "не выпадает из обоймы", но сказать, что позарез нужен...
Нет, не скажу.
Необычная для русского уха только у него фамилия. ))
приоритет - евпопейский чемпионат, сказано было.
в Локо Наир хорош. и не имеет смысла перейти из одного моск.клуба в другой, даже если это Спартак.
лучше дождаться окончания контракта и перейти в Европу.
такой путь самурая армянских кровей.
лишь бы ума хватило.
приоритет - евпопейский чемпионат, сказано было.
в Локо Наир хорош. и не имеет смысла перейти из одного моск.клуба в другой, даже если это Спартак.
лучше дождаться окончания контракта и перейти в Европу.
такой путь самурая армянских кровей.
лишь бы ума хватило.