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«Зенит» и «Спартак» интересуются Тикнизяном

вчера, 16:19

Полузащитник Наир Тикнизян может покинуть «Локомотив».

По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Зенит» и «Спартак». Однако оба клуба пока не делали официальных предложений по трансферу игрока.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:10
А чем ему в РЖД плохо?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ x5ek5cruq36u (раскрыть)
вчера в 23:02
А они и не в РФС и не в РПЛ. Один в клубе, другой давно не у дел. А вот Дюков,Митрофанов,Медведев активно рулят в РФС и РПЛ , укрепляя гегемонию Газпрома
pomor45
pomor45
вчера в 20:43
Куда н ткни, везде -ян.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 82md66gjpahd (раскрыть)
вчера в 20:30
А Кокорин - это который сел , будучи игроком Зенита?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 82md66gjpahd (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
Могу только тебе напомнить, что это была другая страна. И есть такое понятие как срок давности. Янукович вообще 2 реальных срока имел и был после этого Президентом Украины. Миллер же 2 года портфель носил в мэрии сам знаешь за кем. Поэтому и чист как стеклышко
И наконец, главное, о чем ты уже забыл. Речь шла о руководителях нашего футбола в частности РФС, а не о клубных менеджерах.
82md66gjpahd
82md66gjpahd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
В 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области возбудил против Евгения Гинера дело по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), он получил условный срок. В 1990 году тот же Фрунзенский РОВД возбудил новое уголовное дело по той же статье УК, из-за чего бизнесмен и перебрался в Москву. Воры и уголовники во всем мире одинаковые, будь то Гинер, Корорин или Промес.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:58
зимой..кажется, Тикнизян отказал Зениту.
приоритет - евпопейский чемпионат, сказано было.
в Локо Наир хорош. и не имеет смысла перейти из одного моск.клуба в другой, даже если это Спартак.
лучше дождаться окончания контракта и перейти в Европу.
такой путь самурая армянских кровей.
лишь бы ума хватило.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:44
Ну, не знаю-не знаю...
На мой непрофессиональный взгляд, его рассматривать как УСИЛЕНИЕ в Спартак, по меньшей мере, смешно.
Игрок как игрок. Да, "не выпадает из обоймы", но сказать, что позарез нужен...
Нет, не скажу.
Необычная для русского уха только у него фамилия. ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ x5ek5cruq36u (раскрыть)
вчера в 18:41
Давай разделю на две части твой выпад. 1. Футбольные люди - это Ловчев, Титов, Аленичев, Аршавин, Кузнецов, Тарханов, Романцев, Семин и еще много кто. 2. Уголовником человека может только суд назвать. Чем лучше и чище Миллер, Медведев, Фридман, Потанин, Дюков. Тебе все перечисленные мною фамилии известны или пояснить? Не стесняйся, расскажу
h4kynze3scx6
h4kynze3scx6
вчера в 18:24
В Зените таких игроков навалом, опять фейки пускают.
x5ek5cruq36u
x5ek5cruq36u ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:18
Футбольные люди это уголовник Гинер и Федун?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:09
Не перейдёт скорее всего никуда, он в Европу путь наметил...
adekvat
adekvat
вчера в 17:37
Назовите хоть одного игрока которым не интересуется Зенит?
drug01
drug01
вчера в 17:04
Кому он нужен больше???
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:02
Вот интересно интересуются это как.... что говорят что ли он нам интересен.... да так про любого игрока можно говорить что он кому то интересен.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:00
Хрень какая то.. Зачем он им
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:58
Аукцион начался? Как то это все не очень хорошо пахнет! Кому он нужен этот пир во время чумы. ЕК нет и не предвидится. Сборная на бумаге существует. Футбол постепенно в РПЛ умирает. И вдруг такие страсти. Ради чего. РПЛ выиграть , или ради амбиций ? Пока рулит Газпром так все и будет. В РФС и РПЛ должны быть футбольные люди, а не Дюков с Мирофановым и Медведевым.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:48
Ути...))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:36
А он сам то,что думает,хочет покинуть Локо.
lotsman
lotsman
вчера в 16:25
По данным источника, а источник заявил по данным сарафанного радио.)
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