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Спортивный директор «Оренбурга»: «Адамов сказал, что не вернётся»

вчера, 19:22

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал комментарий касательно того, можно ли было оставить в команде защитника Арсена Адамова, арендованного у «Зенита».

Если была бы возможность, думаю, что Адамова оставили бы. Это от футболиста зависит. Он же не чей-то раб. Выбор за ним.

Мы не общались конкретно. После последней игры он сказал, что не вернётся. Наверное, уже понимал.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:06
На лавке Зенита? Когда то в сборную вызывали... Пропал парень в Зените.
lotsman
lotsman
вчера в 22:38
Адамов будет искать перспективу для себя.
adekvat
adekvat
вчера в 21:57
А что ему делать в Оренбурге, нашел наверно место потеплее.
gq995ntr7umt
gq995ntr7umt
вчера в 21:05
Адамов никак не найдет свое место в футболе, удачи ему в его поисках.
umvq88dgr4kg
umvq88dgr4kg
вчера в 20:57
В Оренбурге у Адамова нет никаких перспектив совсем.
pomor45
pomor45
вчера в 20:54
Ветер с моря дул, ветер с моря дул,
Нагонял беду, нагонял беду.
И сказал ты мне, и сказал ты мне:
«Больше не приду, больше не приду».
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:07
Правильно,сам футболист должен решать.
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