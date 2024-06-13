Спортивный директор «Оренбурга»: «Адамов сказал, что не вернётся»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал комментарий касательно того, можно ли было оставить в команде защитника , арендованного у «Зенита».

Если была бы возможность, думаю, что Адамова оставили бы. Это от футболиста зависит. Он же не чей-то раб. Выбор за ним.

Мы не общались конкретно. После последней игры он сказал, что не вернётся. Наверное, уже понимал.