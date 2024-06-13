Баньяц уйдёт из «Краснодара»

1718294275

вчера, 18:57

Полузащитник хочет уйти из «Краснодара» этим летом.

Футболиста не устраивает его игровое время в команде. «Быки» готовы отпустить хавбека, но предложений по нему пока что не поступало.

Баньяц намерен продолжить карьеру в Европе.