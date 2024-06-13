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Баньяц уйдёт из «Краснодара»

вчера, 18:57

Полузащитник Михайло Баньяц хочет уйти из «Краснодара» этим летом.

Футболиста не устраивает его игровое время в команде. «Быки» готовы отпустить хавбека, но предложений по нему пока что не поступало.

Баньяц намерен продолжить карьеру в Европе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:10
серб нечем не запомнился.
пусть найдет себе новую команду.
kj873wure2a7
kj873wure2a7
вчера в 21:22
Парень хочет играть его понять можно!!!
g7g33mthy3nf
g7g33mthy3nf
вчера в 21:01
Очевидно, его не устраивает игровое время в Краснодаре, удачи ему найти команду, где он будет играть.
929zxq4aq88w
929zxq4aq88w
вчера в 19:19
В любом случае, решение Баньяца о переходе может быть обоснованным, учитывая его карьерные цели и потребности.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:04
все логично с его стороны. парень хочет играть
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