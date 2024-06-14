«Манчестер Юнайтед» договорился с Брэнтуэйтом об условиях контракта

«Манчестер Юнайтед» активно работает над трансфером защитника «Эвертона» Джэрреда Брэнтуэйта.
Этот игрок является трансферным приоритетом «дьяволов» в плане укрепления линии обороны.
МЮ готов платить футболисту 150-160 тысяч фунтов стерлингов в неделю по пятилетнему договору.
Глейзеры не намерены продать клуб. только по частям. и только своим.
ну а фанатам МЮ досталась лысая определенность до 2027 г.
Глейзеры не намерены продать клуб. только по частям. и только своим.
ну а фанатам МЮ досталась лысая определенность до 2027 г.
Эвертон принудили продать защитника.
Эвертон принудили продать защитника.