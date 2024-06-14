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«Манчестер Юнайтед» договорился с Брэнтуэйтом об условиях контракта

вчера, 18:38

«Манчестер Юнайтед» активно работает над трансфером защитника «Эвертона» Джэрреда Брэнтуэйта.

Этот игрок является трансферным приоритетом «дьяволов» в плане укрепления линии обороны.

МЮ готов платить футболисту 150-160 тысяч фунтов стерлингов в неделю по пятилетнему договору.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 21:26
Всяко лучше ленивого Ящера в центре защиты.Только бы это было правдой, а то источник очень слабый.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:06
Именно теперь вместо вудворда очередная пешка на плакате, и зачастую бастуют те кто давно за Юнайтед оф Манчестер, история одна дороги разные, Глейзеры хоть и финансируют клуб, точнее кидают пыль в глаза, наступит время для дерганья рычагов!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:17
шейх Джассим хотел полностью выкупить клуб.
Глейзеры не намерены продать клуб. только по частям. и только своим.
ну а фанатам МЮ досталась лысая определенность до 2027 г.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:08
Катар тоже почти купил МЮ полтора года мусолили, и продали лишь 25 процентов своему чем продать инвестору который покроет долги , построит новый стадион и заплатит за клуб по мимо этих расходов в районе 6 морд. плюс 1 миллиард в инфраструктуру, у Глезеров не только (:::::*цензура***) протекает, но и стадион трещит по швам, столетие даёт о себе знать ответили отказом, евреи с нужным паспортом (Привет Абрамович) выбрали новый щит, ибо Эд Вудворд уже измотался да и не в клубе
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:34
Отлично.
Эвертон принудили продать защитника.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:21
Как по мне зарплата хорошая и клуб не так уж и плох!
Гость
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