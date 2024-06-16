Футболист ЦСКА продолжит карьеру в Ла Лиге

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вчера, 15:57

Нападающий ЦСКА может стать игроком «Севильи».

Сообщается, что футболист договорился о переходе в испанскую команду на правах свободного агента.

Ранее Эджуке дважды приостанавливал действие своего контракта с «армейцами». В сезоне-2022/23 он выступал за «Герту», а в сезоне-2023/24 — за «Антверпен».