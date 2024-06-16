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Футболист ЦСКА продолжит карьеру в Ла Лиге

вчера, 15:57

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке может стать игроком «Севильи».

Сообщается, что футболист договорился о переходе в испанскую команду на правах свободного агента.

Ранее Эджуке дважды приостанавливал действие своего контракта с «армейцами». В сезоне-2022/23 он выступал за «Герту», а в сезоне-2023/24 — за «Антверпен».

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 20:12
Пишу к слову о том, могут ли российские футболисты играть топ лигах.
Эджуке легионер, но был ли он лучшим в своей команде? Нет. Но его приглашают в команды достаточно хорошего уровня, так что, и российские футболисты смогут играть, и играть хорошо за бугром..Не люблю, когда пишут гадости о наших футболистах, обзывают их, принижают их мастерство.... Где логика?
6xpctpz8u96u
6xpctpz8u96u
вчера в 19:15
Переход нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке в «Севилью» выглядит логичным шагом для обеих сторон. У Эджуке истёк контракт с московским клубом, и он имеет возможность перейти в другой клуб на правах свободного агента. «Севилья» же получает талантливого игрока, который сможет усилить атакующую линию команды.
qr524fttp346
qr524fttp346
вчера в 18:18
Очень выгодно был приобретен цска, деньги выброшены на ветер, хотя Почта России все оплатит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:35
Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента хороший тренер.
Барса -2, Лас Пальмас, теперь вот Севилья.
надеюсь, при нем Севилья вернет утраченные позиции в Ла Лиге.
а Эджуке поможет.
состав Севильи на бумаге позволит решать любые задачи.
Нюланд, Серхио Рамос (если продлит контракт с родным клубом)
Навас, Баде, Гудель, Соу, Салас, Окампос, Лукебакио, Ромеро и Кармона.
жаль, что придется продать Эн-Несири.
isamsn
isamsn
вчера в 17:00, ред.
Да пусть играет где угодно, интересно другое, 11 лямов потраченных клубом на его покупку в 2020 году кто вернёт?
lotsman
lotsman
вчера в 16:50
Ну будет играть в Ла Лиге и хорошо, попутного ветра ему в спину. Он уже два сезона не играет в ЦСКА. Не велика потеря. Так что, как в песне - "Отряд не заметил потери бойца..." Я думаю что и Армейцы не заметят его отсутствия. Тем более что сам, пользуясь ситуацией, приостанавливал действие контракта.
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