Футболист ЦСКА продолжит карьеру в Ла Лиге

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке может стать игроком «Севильи».
Сообщается, что футболист договорился о переходе в испанскую команду на правах свободного агента.
Ранее Эджуке дважды приостанавливал действие своего контракта с «армейцами». В сезоне-2022/23 он выступал за «Герту», а в сезоне-2023/24 — за «Антверпен».
Эджуке легионер, но был ли он лучшим в своей команде? Нет. Но его приглашают в команды достаточно хорошего уровня, так что, и российские футболисты смогут играть, и играть хорошо за бугром..Не люблю, когда пишут гадости о наших футболистах, обзывают их, принижают их мастерство.... Где логика?
Эджуке легионер, но был ли он лучшим в своей команде? Нет. Но его приглашают в команды достаточно хорошего уровня, так что, и российские футболисты смогут играть, и играть хорошо за бугром..Не люблю, когда пишут гадости о наших футболистах, обзывают их, принижают их мастерство.... Где логика?