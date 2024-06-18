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«Порту» сделал официальное предложение по защитнику сборной Сенегала

вчера, 15:27

«Порту» намерен приобрести защитника «Барселоны Атлетик» и сборной Сенегала Микаила Файе. «Драконы» сделали официальное предложение в размере 15 миллионов евро. Португальцы считают, что Файе может стать ключевым игроком их обороны. Переговоры по футболисту продолжаются.

Файе выступает за «Барселону Атлетик» с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В третьей по силе испанской лиге Файе сыграл 34 матча, забил 4 мяча и получил 11 карточек (10 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего центрального защитника в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Порту» не будет продлевать контракт с Пепе.

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Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:37
Хороший и недорогой игрок
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