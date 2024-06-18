«Ювентус» интересуется Санчо

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вчера, 16:05

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения вингера «Манчестер Юнайтед» . Английский клуб просит за игрока 40 миллионов фунтов стерлингов. «Ювентус» не может заплатить такую сумму. Однако существует возможность заключения арендного соглашения.

С января 2024 года Санчо на правах аренды выступал за дортмундскую «Боруссию». На его счету 21 матч в Бундеслиге и Лиге чемпионов, 3 гола и 3 ассиста. Контракт 24-летнего вингера с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 30 миллионов евро.