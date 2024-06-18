Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

«Ювентус» интересуется Санчо

вчера, 16:05

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Английский клуб просит за игрока 40 миллионов фунтов стерлингов. «Ювентус» не может заплатить такую сумму. Однако существует возможность заключения арендного соглашения.

С января 2024 года Санчо на правах аренды выступал за дортмундскую «Боруссию». На его счету 21 матч в Бундеслиге и Лиге чемпионов, 3 гола и 3 ассиста. Контракт 24-летнего вингера с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 30 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мартынович — игрок «Кайрата»
Вчера, 16:03
«Бетис» подпишет защитника «Саутгемптона»
Вчера, 15:36
«Порту» сделал официальное предложение по защитнику сборной Сенегала
Вчера, 15:27
«Ювентус» может подписать нападающего «Челси»
Вчера, 14:29
«Галатасарай» хочет подписать Амрабата
Вчера, 14:15
«Наполи» хочет удержать Кварацхелию как минимум на сезон
Вчера, 13:47
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:12
Может и получится договариться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 