УЕФА проведёт расследование в отношении форварда «Рубина» Даку

УЕФА изучит поведение болельщиков на матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании (2:2) на предмет возможного расистского и/или дискриминационного характера. Ранее сообщалось, что фанаты делали скандирования с призывом убивать сербов.
Также начато расследование в связи с предполагаемым ненадлежащим поведением нападающего албанской команды и казанского «Рубина» Мирлинда Даку.
Ранее Федерация футбола Северной Македонии сделала заявление, в котором сообщила, что направит официальное письмо в УЕФА в связи с оскорбительными выкриками футболиста. В то же время ситуацию прокомментировал агент форварда.