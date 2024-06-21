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УЕФА проведёт расследование в отношении форварда «Рубина» Даку

вчера, 09:28
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 2Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

УЕФА изучит поведение болельщиков на матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании (2:2) на предмет возможного расистского и/или дискриминационного характера. Ранее сообщалось, что фанаты делали скандирования с призывом убивать сербов.

Также начато расследование в связи с предполагаемым ненадлежащим поведением нападающего албанской команды и казанского «Рубина» Мирлинда Даку.

Ранее Федерация футбола Северной Македонии сделала заявление, в котором сообщила, что направит официальное письмо в УЕФА в связи с оскорбительными выкриками футболиста. В то же время ситуацию прокомментировал агент форварда.

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