УЕФА проведёт расследование в отношении форварда «Рубина» Даку

1718951289

вчера, 09:28

УЕФА изучит поведение болельщиков на матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании (2:2) на предмет возможного расистского и/или дискриминационного характера. Ранее сообщалось, что фанаты делали скандирования с призывом убивать сербов.

Также начато расследование в связи с предполагаемым ненадлежащим поведением нападающего албанской команды и казанского «Рубина» .