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Северомакедонская федерация призвала Даку извиниться за своё поведение

вчера, 15:00
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 2Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

Федерация футбола Северной Македонии призвала нападающего сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку публично извиниться за своё поведение после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (2:2).

Ранее различные источники сообщили о том, что футболист после игры стал выкрикивать оскорбительную кричалку в адрес македонцев и сербов.

Выражаем глубокую обеспокоенность и однозначное осуждение националистических выкриков представителя Албании Мирлинда Даку, направленных против македонского государства после вчерашнего матча между Хорватией и Албанией на чемпионате Европы.

Такое поведение неприемлемо и противоречит основным ценностям спортивного мастерства и взаимного уважения, которые пропагандирует футбол.

Спорт, особенно футбол, является основой для объединения людей разных национальностей и средой сотрудничества и уважения.

Однако националистическая риторика подрывает эти принципы, способствуя разделению и вражде между фанатами и обществом.

Принципы политического нейтралитета закреплены в регламентах международных ассоциаций, таких как ФИФА и УЕФА. Федерация футбола Македонии направит официальное письмо в УЕФА в связи с таким скандальным поведением.

Мы призываем албанского футболиста Мирлинда Даку публично извиниться за своё поведение, признав причинённый им ущерб.

Мы также призываем соответствующие учреждения расследовать этот инцидент и принять необходимые дисциплинарные меры для ужесточения стандартов поведения, ожидаемых от всех спортсменов.

Наша приверженность укреплению единства, уважения и честной игры в спорте остаётся первостепенной.

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