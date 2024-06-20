Агент Даку: «Не считаю, что видео доказывает, что Мирлинд кого-то оскорбил»

Агент Харис Факич, представляющий интересы нападающего сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировал ситуацию вокруг футболиста.
После матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (2:2) в интернете появилось видео, на котором игрок подходит к фанатской трибуне и что-то выкрикивает в мегафон, после чего уходит. Федерация футбола Северной Македонии в своём заявлении назвала выкрики националистическими, призвав игрока извиниться.
Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон. Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого‑то оскорбил.