Агент Даку: «Не считаю, что видео доказывает, что Мирлинд кого-то оскорбил»

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вчера, 15:57

Агент Харис Факич, представляющий интересы нападающего сборной Албании и казанского «Рубина» , прокомментировал ситуацию вокруг футболиста.

После матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (2:2) в интернете появилось видео, на котором игрок подходит к фанатской трибуне и что-то выкрикивает в мегафон, после чего уходит. Федерация футбола Северной Македонии в своём заявлении назвала выкрики националистическими, призвав игрока извиниться.