Экс-вратарь ПСЖ Навас намерен подать в суд на французское СМИ

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вчера, 15:40

Экс-вратарь ПСЖ заявил о намерении инициировать судебное разбирательство в отношении французского ресурса BFMTV.

Ранее издание выпустило материал о мужчине, который сообщил о том, что он почти два года был разнорабочим у футболиста без трудового договора, работая при этом не менее 60 часов в неделю и получая наличными зарплату в размере 3 200 евро в месяц без подачи декларации и уплаты налогов.

Отмечалось, что сотрудника разместили в очень сыром подвале без окон, а на снятом им однажды видео был зафиксирован разговор с голкипером, в ходе которого он попросил улучшить ситуацию, однако футболист якобы ответил: «Мы здесь не работаем по французским законам». «Я плачу вам наличными, мы работаем по моим правилам».

Экс-сотрудник уверяет, что Навас обещал ему заключить трудовой договор, но так и не сделал этого. Он объяснил, что его наняли на работу при условии, что он сможет быть вооружен (у него была лицензия на стрельбу) и оставить помповое ружьё в доме спортсмена.

Навас в соцсетях отреагировал на это, написав следующее: