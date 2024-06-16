Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Евро-2024

Далич: «Петкович не должен был бить пенальти»

вчера, 15:31
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался об эпизоде, в котором нападающий Бруно Петкович на 80-й минуте матча с Испанией не реализовал пенальти (0:3).

Петкович не должен был бить, поскольку рекомендации гласят, что игрок, заработавший пенальти, не может исполнять удар. Да, мы не в состоянии управлять этим прямо со скамейки запасных, но в команде есть определенная иерархия, и футболисты должны придерживаться ее. Я сделаю так, чтобы подобное больше не повторилось. Перишич или Майер должны были пробить.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» примет участие в клубном ЧМ
10 июня
Экс-вратарь ПСЖ Навас намерен подать в суд на французское СМИ
08 июня
СлухиВ ПСЖ раскритиковали высказывания Мбаппе
05 июня
Мбаппе: «В начале сезона боссы ПСЖ сказали мне, что я не буду играть»
04 июня
СлухиПакета мог пропустить матч, который проходит по делу с обвинением в ставках
03 июня
Защитник «Балтики» объяснил неприличный жест после финала Кубка России
03 июня
Сортировать
Все комментарии
joni1976
joni1976
вчера в 19:56
От дохлого осла уши ))))
Сколько помню себя никогда англичане ничего не выигрывали, всегда в подающих надежды.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:22
Далич талантливый тренер.
но критиковать коллег, как однажды он позволил себе по отношению Сампаоли, он никто.
теперь пусть авторитарно разбирается с Петковичем.
Capral
Capral
вчера в 16:59
Тренер полностью снял с себя ответственность, которая в значительной степени была на нем. Пенальти, которого, в принципе не было и не мог ничего решить, потому что- это было только следствием тренерского провала, но не причиной. Крайне редко приходится констатировать ошибки Далича- очень толкового тренера, но когда они случаются- они видны невооруженным глазом. Как можно было пуститься в открытый футбол, престарелой команде, со стариком Модричем- против темпераментной и задорной Испании?! Естественно, ряд позиционных ошибок и привел к разгрому... Это вообще не стиль Далича, и поэтому, вдвойне непонятен был план на игру хорватского тренера. А валить всё на пенальти- смешно, глупо и несолидно.
adekvat
adekvat
вчера в 16:43
Какая разница кто бил, забил не забил, что бы это изменило. Кончилась Хорватия и ничего ей не светит на ЧЕ и еще лет 10.
b4ek66c5y7kf
b4ek66c5y7kf
вчера в 16:03
Что теперь об этом говорить, раньше нужно все вопросы решать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 