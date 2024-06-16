Далич: «Петкович не должен был бить пенальти»

Главный тренер сборной Хорватии высказался об эпизоде, в котором нападающий на 80-й минуте матча с Испанией не реализовал пенальти (0:3).

Петкович не должен был бить, поскольку рекомендации гласят, что игрок, заработавший пенальти, не может исполнять удар. Да, мы не в состоянии управлять этим прямо со скамейки запасных, но в команде есть определенная иерархия, и футболисты должны придерживаться ее. Я сделаю так, чтобы подобное больше не повторилось. Перишич или Майер должны были пробить.