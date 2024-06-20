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Сербия может сняться с Евро, если федерации Хорватии и Албании не накажут

вчера, 13:18
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 2Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович заявил, что организация направит в УЕФА запрос о наказании ассоциаций Хорватии и Албании за скандирования болельщиками из этих стран с призывом убивать сербов.

Инцидент произошёл во время очного матча между хорватами и албанцами во 2-м туре группового этапа Евро-2024 (2:2).

Прежде всего, я хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку в матче против Англии и надеюсь, что мы обыграем Словению. То, что произошло, скандально, и мы будем просить УЕФА о санкциях, даже ценой отказа от продолжения участия в турнире.

Мы уверены, что они будут наказаны, потому что был получен ответ на наш призыв отстранить от работы на чемпионате так называемого журналиста из Албании. Мы будем требовать от УЕФА наказать ассоциации обеих команд. Мы не хотим в этом участвовать, но если УЕФА их не накажет, то подумаем, как действовать дальше.

Также он отреагировал на санкции, которые сербская федерация получила по итогам 1-го тура.

Нас наказали за единичные случаи, и наши болельщики вели себя намного лучше, чем другие. Один фанат был оштрафован за расистские оскорбления, и мы не хотим, чтобы это приписывали другим. Мы, сербы, джентльмены, и у нас открытое сердце, поэтому я призываю болельщиков оставаться джентльменами.

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