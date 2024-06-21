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Футбольная ассоциация Уэльса расторгла контракт с главным тренером сборной

вчера, 12:42

Футбольная ассоциация Уэльса приняла решение расторгнуть контракт с главным тренером национальной команды Робом Пейджем.

Специалист в ноябре 2020 года был назначен исполняющим обязанности рулевого, а в сентябре 2022-го возглавил «драконов» на постоянной основе.

Под его руководством валлийцы вышли в 1/8 финала Евро-2020, где проиграли Дании (0:4). Также они выступили на чемпионате мира 2022 года, попав на мундиаль впервые с 1958 года. В Катаре команда заняла последнее место в группе с Англией, США и Ираном, набрав одно очко. На чемпионат Европы-2024 коллектив отобраться не смог.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:27
Вот даже с другого аккаунта дизлайк себе поставил.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:26
Всё очистил, перезашёл, проверил с другого аккаунта, проблема осталась.
С другого аккаунта всё нормально, так, что скорее всего проблема не у меня.
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:09
Очистил, перезашёл и всё равно нет изменений на телефоне.
Сейчас домой приеду и попробую с компа зайти.
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:59
Попробуйте очистить кэш браузера и куки, выйти из своего профиля и войти снова.
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 14:55
Вип продлился, но мне дизлайки до сих пор можно ставить, а я никому не могу.
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 13:17
Спасибо!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:05
Добрый день!
Добавил полгода випа на основании п2:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
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