Футбольная ассоциация Уэльса расторгла контракт с главным тренером сборной

Футбольная ассоциация Уэльса приняла решение расторгнуть контракт с главным тренером национальной команды Робом Пейджем.
Специалист в ноябре 2020 года был назначен исполняющим обязанности рулевого, а в сентябре 2022-го возглавил «драконов» на постоянной основе.
Под его руководством валлийцы вышли в 1/8 финала Евро-2020, где проиграли Дании (0:4). Также они выступили на чемпионате мира 2022 года, попав на мундиаль впервые с 1958 года. В Катаре команда заняла последнее место в группе с Англией, США и Ираном, набрав одно очко. На чемпионат Европы-2024 коллектив отобраться не смог.
С другого аккаунта всё нормально, так, что скорее всего проблема не у меня.
С другого аккаунта всё нормально, так, что скорее всего проблема не у меня.
Сейчас домой приеду и попробую с компа зайти.
Сейчас домой приеду и попробую с компа зайти.
Добавил полгода випа на основании п2:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Добавил полгода випа на основании п2:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962