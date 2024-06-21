Футбольная ассоциация Уэльса расторгла контракт с главным тренером сборной

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вчера, 12:42

Футбольная ассоциация Уэльса приняла решение расторгнуть контракт с главным тренером национальной команды Робом Пейджем.

Специалист в ноябре 2020 года был назначен исполняющим обязанности рулевого, а в сентябре 2022-го возглавил «драконов» на постоянной основе.