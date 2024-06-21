Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Торино»

Пресс-служба «Торино» объявила о назначении Паоло Ваноли на должность главного тренера клуба.
Контракт с наставником подписан на три года. Его последним местом работы была «Венеция».
Пресс-служба «Торино» объявила о назначении Паоло Ваноли на должность главного тренера клуба.
Контракт с наставником подписан на три года. Его последним местом работы была «Венеция».
Тедеско сразу в Лейпциг направили...Ваноли в Серии А уже...Абаскаль наверно тоже небезнадёжен коль ему целую Гранаду дали...
Тедеско сразу в Лейпциг направили...Ваноли в Серии А уже...Абаскаль наверно тоже небезнадёжен коль ему целую Гранаду дали...