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Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Торино»

вчера, 19:32

Пресс-служба «Торино» объявила о назначении Паоло Ваноли на должность главного тренера клуба.

Контракт с наставником подписан на три года. Его последним местом работы была «Венеция».

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Торино»

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 04:52
В какой то забегаловке подписывают трёхлетний контракт...))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:27
Стажировка в РПЛ - год за 5 идёт....
Тедеско сразу в Лейпциг направили...Ваноли в Серии А уже...Абаскаль наверно тоже небезнадёжен коль ему целую Гранаду дали...
c8hx63srq4dt
c8hx63srq4dt ответ dshwnhesja2j (раскрыть)
вчера в 21:03
Если бы он не тренеровал спартак, был бы уже в Ювентусе или Милане.
Predator94
Predator94 ответ p2ucuyc8rcu4 (раскрыть)
вчера в 20:19
Почему? Кубок выиграть успел
Сп62
Сп62
вчера в 19:53
После Венеции Торино. Повышение.
dshwnhesja2j
dshwnhesja2j
вчера в 19:42
За счёт опыта работы Спартаке у него большие шансы иметь успех
p2ucuyc8rcu4
p2ucuyc8rcu4
вчера в 19:34
Хороший тренер, не повезло ему со спартаком.
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