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«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием Гюлера

вчера, 21:18

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер попал в сферу интересов «Ливерпуля».

По данным источника, «красные» хотели бы подписать турка этим летом, однако мадридский клуб не собирается отпускать своего футболиста.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:40
Мы не испытываем желания, продавать его.
drug01
drug01
вчера в 21:21
Желание есть а возможности нет! Вот беда!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:21
это было бы шикарное подписание.
такой игрок как Арда Гюлер, точно пригодится на Энфилде для больших побед!!!
Гость
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