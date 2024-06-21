«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием Гюлера

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер попал в сферу интересов «Ливерпуля».
По данным источника, «красные» хотели бы подписать турка этим летом, однако мадридский клуб не собирается отпускать своего футболиста.
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер попал в сферу интересов «Ливерпуля».
По данным источника, «красные» хотели бы подписать турка этим летом, однако мадридский клуб не собирается отпускать своего футболиста.
такой игрок как Арда Гюлер, точно пригодится на Энфилде для больших побед!!!
такой игрок как Арда Гюлер, точно пригодится на Энфилде для больших побед!!!