Дешам — о маске Мбаппе: «С дыханием проблем нет, со зрением — да»

Главный тренер сборной Франции рассказал о состоянии нападающего перед матчем с Польшей.

Футболист пропустил игру с Нидерландами после того, как получил перелом носа в игре 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией. В субботу форвард сыграл в защитной маске в товарищеской встрече с резервной командой «Падерборна», отметившись двумя забитыми мячами.

Ему становится лучше с каждым днём. Гематома рассосалась, он всё больше привыкает к маске. Не буду скрывать от вас, что он хочет сыграть так же сильно, как хотел против Нидерландов.

Есть ли у него проблемы с маской с точки зрения дыхания или зрения? С дыханием нет, со зрением — да. В определённых ситуациях она ограничивает угол обзора. Его поле зрения в некоторых ситуациях может быть нарушено. Из-за этого он может потерять десятую долю секунды. К этому нужно привыкнуть, это немного похоже на 3D-очки, хотя технологии улучшились и позволяют создавать максимально тонкие маски.