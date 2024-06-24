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Дешам — о маске Мбаппе: «С дыханием проблем нет, со зрением — да»

вчера, 22:33
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция0 : 0Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч идет

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе перед матчем с Польшей.

Футболист пропустил игру с Нидерландами после того, как получил перелом носа в игре 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией. В субботу форвард сыграл в защитной маске в товарищеской встрече с резервной командой «Падерборна», отметившись двумя забитыми мячами.

Ему становится лучше с каждым днём. Гематома рассосалась, он всё больше привыкает к маске. Не буду скрывать от вас, что он хочет сыграть так же сильно, как хотел против Нидерландов.

Есть ли у него проблемы с маской с точки зрения дыхания или зрения? С дыханием нет, со зрением — да. В определённых ситуациях она ограничивает угол обзора. Его поле зрения в некоторых ситуациях может быть нарушено. Из-за этого он может потерять десятую долю секунды. К этому нужно привыкнуть, это немного похоже на 3D-очки, хотя технологии улучшились и позволяют создавать максимально тонкие маски.

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Все комментарии
48q469cc3hwz
48q469cc3hwz
сегодня в 04:47
А если кто-то ему ещё вдарит...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:57
Из черепашки Дешам мечтает переделать Мбаппе в киборга ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:15
Его взор уже давно ослеплен блеском золотых пиастров.
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:42
Тогда зачем выпускать на игру с Польшей? Этот матч по сути ничего не решает. Похоже, что Дешам прогнулся под Мбаппе, раз неготового футболиста выпускает.
Гость
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