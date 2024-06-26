Штаб Лички в «Динамо» пополнил испанский специалист

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вчера, 13:29

Московское «Динамо» объявило о пополнении в тренерском штабе.

К команде присоединился испанский специалист по физподготовке Армиче Рамос. Он уже работал с главным тренером в брестском «Динамо» и «Оренбурге».