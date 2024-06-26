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Штаб Лички в «Динамо» пополнил испанский специалист

вчера, 13:29

Московское «Динамо» объявило о пополнении в тренерском штабе.

К команде присоединился испанский специалист по физподготовке Армиче Рамос. Он уже работал с главным тренером Марцелом Личкой в брестском «Динамо» и «Оренбурге».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:06
Это подготовка, чтобы стать Чемпионом России по футболу..
Capral
Capral
вчера в 13:48
Они бы лучше тренера нормального нашли. Потерять чемпионство, которое, фактически лежало в кармане- может только неуч, по фамилии Личка...
Помню, после игры в Калиниграде, даже "любитель весёлых разгромов" взбунтовался: "Марцел, где игра- выезжаем только на диком фарте и на игроках"?!

Даже, до таких, иногда, что-то доходит...)))
Вещий
Вещий
вчера в 13:44
Ну физуху он точно умеет поставить.. в Оренбурге хорошо работал.
Гость
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