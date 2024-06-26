Штаб Лички в «Динамо» пополнил испанский специалист

Московское «Динамо» объявило о пополнении в тренерском штабе.
К команде присоединился испанский специалист по физподготовке Армиче Рамос. Он уже работал с главным тренером Марцелом Личкой в брестском «Динамо» и «Оренбурге».
Московское «Динамо» объявило о пополнении в тренерском штабе.
К команде присоединился испанский специалист по физподготовке Армиче Рамос. Он уже работал с главным тренером Марцелом Личкой в брестском «Динамо» и «Оренбурге».
Помню, после игры в Калиниграде, даже "любитель весёлых разгромов" взбунтовался: "Марцел, где игра- выезжаем только на диком фарте и на игроках"?!
Даже, до таких, иногда, что-то доходит...)))
Помню, после игры в Калиниграде, даже "любитель весёлых разгромов" взбунтовался: "Марцел, где игра- выезжаем только на диком фарте и на игроках"?!
Даже, до таких, иногда, что-то доходит...)))