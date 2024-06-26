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«Эспаньол» продлил контракт с тренером, который помог клубу выйти в Ла Лигу

вчера, 22:22

«Эспаньол» продлил договор с главным тренером Маноло Гонсалесом.

Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон.

Специалист помог клубу вернуться в Ла Лигу.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:47
Логичное решение. Заслуживает он этого продления
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:39
Вон оно, что оказывается.
Интересно, получается двойное наказание.
Помимо того, что в бане, так еще и не подозревает ни о чём и пишет впустую...
Умно!!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:38
Довольно странно, что контракт короткий
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 22:35
Пользователь может писать сообщения после пожизненного бана, но их не будет видно другим пользователям.
btb8es6m6nt9
btb8es6m6nt9
вчера в 22:33
Тренер заслужил вместе с командой поиграть в Ла Лиге
Гость
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