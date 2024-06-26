«Эспаньол» продлил контракт с тренером, который помог клубу выйти в Ла Лигу

«Эспаньол» продлил договор с главным тренером Маноло Гонсалесом.
Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон.
Специалист помог клубу вернуться в Ла Лигу.
«Эспаньол» продлил договор с главным тренером Маноло Гонсалесом.
Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон.
Специалист помог клубу вернуться в Ла Лигу.
Интересно, получается двойное наказание.
Помимо того, что в бане, так еще и не подозревает ни о чём и пишет впустую...
Умно!!!
Интересно, получается двойное наказание.
Помимо того, что в бане, так еще и не подозревает ни о чём и пишет впустую...
Умно!!!