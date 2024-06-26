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В «Спартаке» прояснили ситуацию с Соболевым и Промесом

вчера, 12:36

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем нападающего команды Александра Соболева и возможном возвращении форварда Квинси Промеса.

Пока трансферное окно не закрыто, с кем угодно и что угодно может произойти. У Александра в контракте прописана определённая сумма выкупа и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс. На данный момент, как сказал Томаш, Александр — футболист основного состава «Спартака».

Верно ли, что Промес вот-вот вернётся? К сожалению, ничего принципиально нового сообщить не могу. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в спортзале и на поле и ждёт решения суда по экстрадиции в Голландию. Пока никакого решения нет, нам строить догадки невозможно.

Мы на связи с Квинси, с его адвокатами.

О том, готов ли клуб продлить контракт, если футболист вернётся в Россию

Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:06
Оба еще могут принести много пользы и побед Спартаку
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:07
Им на двоих уже 60 лет....
Может некоторым пора найти себе новых перспективных кумиров....
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:36, ред.
Я высказал свое мнение. Никому не навязываю. - Всему свое время и место ". Тема сайта и соответственно форума - футбол и все что с ним связано. Его и обсуждаем. Разборки в высших эшелонах не из этой оперы. Для обсуждения и порицания общественных пороков в общем и целом, существует много других "площадок" . Для тех кому эти темы интересны. Каждый волен выбирать то, что нравится. Но чтобы этот выбор был доступен необходимо разделение тематик. Не нужно и нельзя все валить в одну кучу где ни попадя. Как то так.
ЗЫ: Э.Стрельцов вернулся в Торпедо отбыв наказание и официально получив УДО. Промес же от правосудия скрывается. Есть разница ?
Сп62
Сп62 ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 19:24
А почему мы должны разделять общественную жизнь и футбол? И там, и там фигурируют граждане, которые равны перед законом. Однако в каждой стране законы свои и не всегда законы других стран приемлимы в нашей стране. Что касается АПЛ, то в качестве примера можно привести судьбу Э. Стрельцова, который был принят вновь в родное Торпедо при всеобщей поддежке болельщиков все страны. А чем Промес хуже?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:07, ред.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что сумма отступных в контракте футболиста Соболева составляет 30 млн евро. Из этого же источника говориться что цену можно сбить до 20-21 млн.....а смысл...
«Зенит» близок к трансферу Жедсона из «Бешикташа» за 18 млн евро. С хавбеком согласован контракт до 2028-го с зарплатой 3 млн евро в год
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:03, ред.
)) А Клаудиньо что, звезда? Если бы Промес был таким, каким его распушили здесь, он бы был на расхват в топ клубах Европы. А он, кроме Аякса и Спартака, больше нигде востребован не был. Для Спартака он может быть и звезда, для РПЛ один из, для Европы он никакой.
antant1
antant1
вчера в 18:02
Если его осудит Российский, суд я еще могу поверить в виновность Квинси, но западным судам доверия у меня абсолютно нет
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:02
Привет, Яков!!!
Дружище, в этом случае и сравнений быть не может. Клаудиньо- техничный понтовило, индивидуалист, я бы даже сказал- фраерок, не способный найти себя на другой позиции, при этом- еще и капризный обиженка.

Промес- ЛИЧНОСТЬ, технарь, каких мало, футболист, способный сыграть на любом фланге, сыграть- блуждающего форварда и оттянутого нападающего, что, Клаудиньо- и не снилось!!! Кроме того, Промес, в силу необыкновенных технических качеств- способен грамотно сыграть в подыгрыше, разогнать атаку!!!

Поэтому, я- исключительно за его возвращение в Спартак!!! Такие ярчайшие игроки- украшение, умирающего российского футбола!!!!!!!
twzdr2x389ax
twzdr2x389ax
вчера в 17:51
Промеса возвращать - себя не уважать, а Соболев никто.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:47
" чуть выше среднего "?)))
Он кучу побед принес Спартаку и играл на самом высоком уровне. Он сильнее Клаудинье
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
Тема морали неисчерпаема. Можно и далее пойти , глобально. Вспомнить давно высказанное David Bowie - " Очень сложно быть разрушителем морали в мире, где морали не осталось." Но давайте сосредоточимся конкретно на футболе. Челси указал на дверь нарождающейся супер-звезде - Адриану Муту, только за то, что тот присел на ноздрю. В АПЛ даже не обсуждается возможность держать в команде игрока запятнавшего себя хотя бы употреблением наркоты. А здесь полный криминал - торговля, поножовщина ? РПЛ что, отстойник для подобного отребья ?
ЗЫ: Кокорин с Мамаевым, отсидевшие за обычную драку, не поймут. )
Сп62
Сп62 ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 17:10
По поводу морали в настоящее время лучше помолчать. Посмотри какими шишками заинтересовалось наше следствие в МО. По тяжести преступлений Квинси рядом не стоял. А по отношению гол+пас он в РПЛ один из лучших.
jbqetb4p4btp
jbqetb4p4btp
вчера в 16:51
Плаксу и уголовника вон из РПЛ.
Xeniumv387
Xeniumv387
вчера в 16:47
Бесконечный хайп на «Умяроыых»
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:46, ред.
По второму - зачем он им ?- как раз таки личное дело СпаМ. Хотят кормить уже почти пенсионера , пусть кормят. А вот вопрос морали касается всех. Марают они не только самих себя, но и всю лигу. РПЛ не должна иметь репутацию прибежища для криминала. Имхо.
lotsman
lotsman ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 16:27
Вынесен предварительный приговор, который может выноситься в присутствии адвокатов, вынесен и дано время на кассацию. Окончательный приговор не может быть вынесен в отсутствии подсудимого, который старательно скрывается от правосудия, затягивая судебное дело. Поэтому Нидерланды и подали в международный розыск. По поводу моральной стороны, это дело Спартака. Хотят мараться, пусть мараются. Только я не пойму зачем он им. Игрок он, честно говоря, чуть выше среднего.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:06
Видимо трансферный пиар бушует ...
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 15:29
Пару дней назад была новость о возвращении Промеса как о деле уже решеном ??? Опять "утка" ?
PS: Писал уже ранее, суд ОАЭ может отклонить запрос об экстрадиции если приговор в другой стране вынесен в отсутствии подсудимого. Технически вопрос решаем. Остается моральный аспект. Стоит ли тащить в клуб преступника связанного с торговлей наркотой и устраивавшего поножовщину? Кто бы как не относился к СпаМ, но этот клуб является одним из олицетворений отечественного футбола и входит/входил в 20-ку самых популярных в Европе. Разумно ли марать репутацию об этого представителя одной из самых гнусных ветвей криминала?
Capral
Capral
вчера в 15:23
байкал.

Вчера, Хвичка сказал, что мечтает футболку получить от Роналду.
Что скажешь, еще один враг замаячил на горизонте? Но этот- уж, точно не дырявый)))
lotsman
lotsman
вчера в 15:21
Больше шума и пыли, чем действительности.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:19
Да, радоваться не стоит. Настроение попортить могут. Помню как красиво СпаМ летел в Питере, но именно Промес с подачи Дельфина размочил и сделал 1-7. )))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:18
Пустые новости, ни о чём .
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:16
За Соболева можно не переживать, он нахрен никому не нужен, а Промес... его дом тюрьма, такого взападло
После всего брать.
Хотя раньше же взяли...
d9qkrtg5wzka
d9qkrtg5wzka
вчера в 14:18
Зачем говорить о том чего не случилось
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:17
Два ненужных типа... никто не заинтересуется...
STVA 1
STVA 1 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:09
Для того и дает , чтобы пыли пустить в глаза
adekvat
adekvat
вчера в 14:01
С Соболем понятно, никому он не нужен за такие деньги, остается. С Промесом давно все ясно, после его срока даже на Кипр не попадет.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 14:00
Нечего криминальный элемент тащить в Россию. Пусть сначала едет на Родину и там решает вопросы с законом
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:42
Никто его предлагать не будет. Промес и Соболев- составляли сильнейший и интересный тандем!!!!!!!
Зенит рано радуется...
rh7hfqsy85ps
rh7hfqsy85ps
вчера в 13:30
Будем ждать как всё будет на, самом деле??
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