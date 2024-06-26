В «Спартаке» прояснили ситуацию с Соболевым и Промесом

Гендиректор «Спартака» высказался о будущем нападающего команды и возможном возвращении форварда .

Пока трансферное окно не закрыто, с кем угодно и что угодно может произойти. У Александра в контракте прописана определённая сумма выкупа и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс. На данный момент, как сказал Томаш, Александр — футболист основного состава «Спартака».

Верно ли, что Промес вот-вот вернётся? К сожалению, ничего принципиально нового сообщить не могу. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в спортзале и на поле и ждёт решения суда по экстрадиции в Голландию. Пока никакого решения нет, нам строить догадки невозможно.

Мы на связи с Квинси, с его адвокатами.

О том, готов ли клуб продлить контракт, если футболист вернётся в Россию

Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше.