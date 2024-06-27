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«Бавария» выставила Горецку на трансфер, но покупателей нет

вчера, 22:48

«Бавария» хочет продать полузащитника Леона Горецку.

Мюнхенский клуб выставил футболиста на трансфер, однако покупателей на игрока пока нет. Контракт хавбека с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года, а он является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

«Бавария» хотела продать Горецку ещё прошлым летом, но тогда покупателей на полузащитника тоже не нашлось.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:32, ред.
Покупателей нет, потому как все в а...уе! Системообразующий игрок вдруг лишним стал...

Отправьте..., отправьте Хеннесса ( этого Всадника без Головы) в кругосветку года на полтора..., там глядишь Баварии фартонет, - Уле на каком-нибудь экзотическом острове в Океании останется...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:59
Леон...позвони...
Гость
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