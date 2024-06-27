«Бавария» выставила Горецку на трансфер, но покупателей нет

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вчера, 22:48

«Бавария» хочет продать полузащитника .

Мюнхенский клуб выставил футболиста на трансфер, однако покупателей на игрока пока нет. Контракт хавбека с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года, а он является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

«Бавария» хотела продать Горецку ещё прошлым летом, но тогда покупателей на полузащитника тоже не нашлось.