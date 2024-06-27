«Бавария» выставила Горецку на трансфер, но покупателей нет

«Бавария» хочет продать полузащитника Леона Горецку.
Мюнхенский клуб выставил футболиста на трансфер, однако покупателей на игрока пока нет. Контракт хавбека с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года, а он является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
«Бавария» хотела продать Горецку ещё прошлым летом, но тогда покупателей на полузащитника тоже не нашлось.
Отправьте..., отправьте Хеннесса ( этого Всадника без Головы) в кругосветку года на полтора..., там глядишь Баварии фартонет, - Уле на каком-нибудь экзотическом острове в Океании останется...
Отправьте..., отправьте Хеннесса ( этого Всадника без Головы) в кругосветку года на полтора..., там глядишь Баварии фартонет, - Уле на каком-нибудь экзотическом острове в Океании останется...