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Четыре россиянина в числе лучших. Итоги Fantasy за июнь

сегодня, 10:39

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место разделили ФК Уэска и ФК Черная Звезда.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 364
2 ФК Уэска 298
3 ФК Черная Звезда 298
4 Rosol 290
5 Uladim 285
6 Оборванцы из Мадрида 284
7 В — 12 284
8 Команда Drynya 282
9 АЛМАЗ 282
10 Зенит Москва 278
11 внучата- 274
12 РУБИН 269
13 ИЗУМРУД 261
14 bulls-in 258
15 Jnusia 256
16 KWW19 253
17 Нищеброды из Мадрида 250
18 Варяг 249
19 Cucaraha 242
20 Babcha 242
21 Сборная Украины 240
22 Maryia 237
23 Space Rangers 212
24 Пуффендуйцы 199
25 Владимир Голубятников Февраль 2023 198
26 Шаровики 190
27 Последний вервольф 188
28 Алое восстание ФК 185
29 Команда ЦСКА 184
30 Street Judges 176

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Четыре россиянина в числе лучших. Итоги Fantasy за июнь

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 12:27
как не пыжься, не старайся, а все равно побеждает Галатасарай
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:47
Интересное название у некоторых команд...
Гость
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