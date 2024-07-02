Четыре россиянина в числе лучших. Итоги Fantasy за июнь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место разделили ФК Уэска и ФК Черная Звезда.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|364
|2
|ФК Уэска
|298
|3
|ФК Черная Звезда
|298
|4
|Rosol
|290
|5
|Uladim
|285
|6
|Оборванцы из Мадрида
|284
|7
|В — 12
|284
|8
|Команда Drynya
|282
|9
|АЛМАЗ
|282
|10
|Зенит Москва
|278
|11
|внучата-
|274
|12
|РУБИН
|269
|13
|ИЗУМРУД
|261
|14
|bulls-in
|258
|15
|Jnusia
|256
|16
|KWW19
|253
|17
|Нищеброды из Мадрида
|250
|18
|Варяг
|249
|19
|Cucaraha
|242
|20
|Babcha
|242
|21
|Сборная Украины
|240
|22
|Maryia
|237
|23
|Space Rangers
|212
|24
|Пуффендуйцы
|199
|25
|Владимир Голубятников Февраль 2023
|198
|26
|Шаровики
|190
|27
|Последний вервольф
|188
|28
|Алое восстание ФК
|185
|29
|Команда ЦСКА
|184
|30
|Street Judges
|176
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.