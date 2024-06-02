Победа ЦСКА. Итоги КП за май

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.
Победителем по итогам месяца стал болельщик ЦСКА Митя Митин. Второе место занял Capral. Замкнул первую тройку пользователь Uberboss.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Митя Митин
|8581
|2.
|Capral
|7358
|3.
|Uberboss
|6523
|4.
|Варвар7
|1667
|5.
|ХавбекЪ
|960
|6.
|Вещий
|874
|7.
|Nottrow
|562
|8.
|drug01
|390
|9.
|Scorp689
|232
|10.
|ssspartak
|0
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь a-league, как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает КЭТиК, второе _krot_, а третье делят Вита15 и LOpp.
|Пользователь
|ROI
|1.
|КЭТиК
|99
|2.
|_krot_
|38
|3.
|Вита15
|26
|4.
|LOpp
|26
|5.
|ИГРОЧИШКА
|25
|6.
|nice
|24
|7.
|sova147
|24
|8.
|Pathos
|17
|9.
|BEAVER 82
|16
|10.
|Imrebellion
|15
Спасибо за поздравления мне и Ване!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Очень тронут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Спасибо за поздравления мне и Ване!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Очень тронут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Ролик- точно в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Ролик- точно в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Отдельно поздравляю Виктора! Рад за Вас!
А Ивану респект!
Отдельно поздравляю Виктора! Рад за Вас!
А Ивану респект!
Capraly не стоит переоценивать мой вклад в его успешный финал в группе Яшина, а то у пользователей сайта может сложиться неправильное мнение. Но я рад, что пара моих тактических советов в конечном итоге способствовали в достижении столь высокого результата Виктора.
А всем участникам конкурса удачи в дальнейших баталиях! Играйте и выигрывайте! И по традиции, болейте за своих. а не против чужих!
https://www.youtube.com/watch?v=chZFd5sCcWQ
Capraly не стоит переоценивать мой вклад в его успешный финал в группе Яшина, а то у пользователей сайта может сложиться неправильное мнение. Но я рад, что пара моих тактических советов в конечном итоге способствовали в достижении столь высокого результата Виктора.
А всем участникам конкурса удачи в дальнейших баталиях! Играйте и выигрывайте! И по традиции, болейте за своих. а не против чужих!
Ура- мне и моему Другу Ване Станишнику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Ура- мне и моему Другу Ване Станишнику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Еще раз- спасибо!!!!!!!)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Еще раз- спасибо!!!!!!!)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Капрала с победой...
Капрала с победой...
Ваня, Дружище- это твоя победа, плод- твоей фантазии и твоих футбольных знаний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пользуясь случаем, также, хочу поздравить чемпиона турнира и третьего призёра!!!!!!! Удачи, всем- в дальнейшем, Коллеги!!!!!!!
Ваня, Дружище- это твоя победа, плод- твоей фантазии и твоих футбольных знаний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пользуясь случаем, также, хочу поздравить чемпиона турнира и третьего призёра!!!!!!! Удачи, всем- в дальнейшем, Коллеги!!!!!!!