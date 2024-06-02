Победа ЦСКА. Итоги КП за май

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вчера, 13:31

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.

Победителем по итогам месяца стал болельщик ЦСКА Митя Митин. Второе место занял Capral. Замкнул первую тройку пользователь Uberboss.

Пользователь Выигрыш 1. Митя Митин 8581 2. Capral 7358 3. Uberboss 6523 4. Варвар7 1667 5. ХавбекЪ 960 6. Вещий 874 7. Nottrow 562 8. drug01 390 9. Scorp689 232 10. ssspartak 0

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь a-league, как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает КЭТиК, второе _krot_, а третье делят Вита15 и LOpp.