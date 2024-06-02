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Победа ЦСКА. Итоги КП за май

вчера, 13:31

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.

Победителем по итогам месяца стал болельщик ЦСКА Митя Митин. Второе место занял Capral. Замкнул первую тройку пользователь Uberboss.

Пользователь Выигрыш
1. Митя Митин 8581
2. Capral 7358
3. Uberboss 6523
4. Логотип Спартак Варвар7 1667
5. Логотип ЦСКА ХавбекЪ 960
6. Логотип Оренбург Вещий 874
7. Логотип Зенит Nottrow 562
8. Логотип ЦСКА drug01 390
9. Логотип Волга Scorp689 232
10. Логотип Спартак ssspartak 0

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь a-league, как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает КЭТиК, второе _krot_, а третье делят Вита15 и LOpp.

Пользователь ROI
1. Логотип Краснодар КЭТиК 99
2. _krot_ 38
3. Вита15 26
4. Логотип Спартак LOpp 26
5. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 25
6. nice 24
7. sova147 24
8. Логотип ЦСКА Pathos 17
9. BEAVER 82 16
10. Логотип Челси Imrebellion 15
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 22:57
Митя Митин - молодец. Еще a-league - победитель в группе Заболотного (53000 это скорее рекорд, и ни слова об этом...). В этой группе больше участников, конкуренция там сильнее, так что он большой молодец!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:08
В любом деле, Дружище, очень важно, иметь опытного, мудрого наставника, коим, ты, Ваня- безусловно являешься!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это- ты еще раз доказал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:05
В своё время, когда я делал свои первые ставки в КП у меня тоже был отличный наставник и консультант болельщик Крыльев Советов Фёдор Паршунин. К большому сожалению, непонятно по каким причинам, он уже длительное время отсутствует на сайте.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:04
Приветствую, Вас, Дорогой Саркис!!!
Спасибо за поздравления мне и Ване!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Очень тронут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:00, ред.
Нет, Дружище, твой вклад, в Нашу общую победу- однозначно, решающий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Твоя Скромность, Ваня, делает тебе Честь, но к этой победе- ты имеешь самое непосредственное отношение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ролик- точно в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:59
Поздравляю победителя и всех призеров!!
Отдельно поздравляю Виктора! Рад за Вас!
А Ивану респект!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:27, ред.
Мои поздравления победителю и призёрам Конкурса прогнозов!
Capraly не стоит переоценивать мой вклад в его успешный финал в группе Яшина, а то у пользователей сайта может сложиться неправильное мнение. Но я рад, что пара моих тактических советов в конечном итоге способствовали в достижении столь высокого результата Виктора.
А всем участникам конкурса удачи в дальнейших баталиях! Играйте и выигрывайте! И по традиции, болейте за своих. а не против чужих!
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:37
Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ура- мне и моему Другу Ване Станишнику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
112910415
112910415
вчера в 15:08
Капралу - ура !
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
Спасибо!!! Но, как я уже писал- эта победа, в большей степени и во многом- Вани Станишника!!!!!!!

Еще раз- спасибо!!!!!!!)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:04
Сам не участвую....
Капрала с победой...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:49
поздравляю победителя и призеров КП.
Capral
Capral
вчера в 13:45
Я бесконечно рад, своему успеху, поскольку, впервые поднялся так высоко!!!!!!! Призовое место- всегда приятно!!!!!!! Однако, хочу сказать, что на 1000%, своей удачи- я обязан, своему старинному и Большому Другу Ване Станишнику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Фактически и практически, эта победа- принадлежит ему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он, в самые сложные моменты выручал меня, и в концовке группового турнира, и конечно в группе Яшина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ваня, по сути, сам и выиграл для меня второе место!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только благодаря его уникальной и четкой консультации- удалось выиграть второе место!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ваня, Дружище- это твоя победа, плод- твоей фантазии и твоих футбольных знаний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Пользуясь случаем, также, хочу поздравить чемпиона турнира и третьего призёра!!!!!!! Удачи, всем- в дальнейшем, Коллеги!!!!!!!
Гость
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