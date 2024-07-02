«Динамо» и «Спартак» проведут товарищеский матч в июле

«Динамо» и «Спартак» проведут контрольный матч.
Московское дерби состоится на «ВТБ Арене» 12 июля, стартовый свисток будет дан в 17:30 мск.
В прошлом сезоне РПЛ «бело-голубые» заняли 3-е место, «красно-белые» взяли 5-ю строчку.
«Динамо» и «Спартак» проведут контрольный матч.
Московское дерби состоится на «ВТБ Арене» 12 июля, стартовый свисток будет дан в 17:30 мск.
В прошлом сезоне РПЛ «бело-голубые» заняли 3-е место, «красно-белые» взяли 5-ю строчку.
Тоже не вижу смысла, к тому же, в кубке игра между собой. А впрочем- мне без разницы...)))
Тоже не вижу смысла, к тому же, в кубке игра между собой. А впрочем- мне без разницы...)))