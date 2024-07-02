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«Динамо» и «Спартак» проведут товарищеский матч в июле

вчера, 20:35

«Динамо» и «Спартак» проведут контрольный матч.

Московское дерби состоится на «ВТБ Арене» 12 июля, стартовый свисток будет дан в 17:30 мск.

В прошлом сезоне РПЛ «бело-голубые» заняли 3-е место, «красно-белые» взяли 5-ю строчку.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:58
Товарняки нужны
lotsman
lotsman
вчера в 21:56
Моё мнение - Динамо выиграет это дерби. Это будет хороший экзамен перед началом чемпионата. Как я думаю, игра будет серьёзной. Каждая команда захочет показать как они готовы к чемпионату. У Зенита тоже будет хорошая игра с Краснодаром.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:10
Привет, Володя!!!
Тоже не вижу смысла, к тому же, в кубке игра между собой. А впрочем- мне без разницы...)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:10
Вот и посмотрим кто чего натренеровал !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:51
Столетнее дерби, может даже полстадиона соберут...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:51
Зачем....???....
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