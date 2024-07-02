Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Опубликовано расписание стартовых семи туров Российской Премьер-Лиги

вчера, 21:43

Опубликовано расписание стартовых семи туров нового сезона РПЛ.

1-й тур

20 июля (суббота)

15:00 «Локомотив» – «Акрон»
17:30 «Крылья Советов» – «Зенит»
20:00 «Динамо» – «Факел»
20:00 «Ростов» – ЦСКА

21 июля (воскресенье)

17:30 «Оренбург» – «Спартак»
20:00 «Химки» – «Динамо» (Махачкала)
20:00 «Ахмат» – «Краснодар»

22 июля (понедельник)

20:00 «Пари НН» – «Рубин»

2-й тур

26 июля (пятница)

18:00 «Крылья Советов» – «Ростов»

27 июля (суббота)

15:00 «Пари НН» – ЦСКА
17:30 «Динамо» – «Локомотив»
17:30 «Рубин» – «Зенит»
20:00 «Факел» – «Акрон»

28 июля (воскресенье)

15:00 «Химки» – «Спартак»
17:30 «Оренбург» – «Ахмат»
20:00 «Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)

3-й тур

3 августа (суббота)

15:00 «Акрон» – «Динамо»
17:30 «Зенит» – «Ростов»
20:00 «Рубин» – «Химки»

4 августа (воскресенье)

15:30 ЦСКА – «Оренбург»
18:00 «Факел» – «Краснодар»
20:30 «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»
20:30 «Ахмат» – «Локомотив»

5 августа (понедельник)

20:00 «Спартак» – «Крылья Советов»

4-й тур

9 августа (пятница)

18:30 «Пари НН» – «Химки»
20:45 «Ростов» – «Рубин»

10 августа (суббота)

15:00 «Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)
17:30 «Зенит» – «Динамо»
17:30 «Оренбург» – «Акрон»
20:00 «Краснодар» – ЦСКА

11 августа (воскресенье)

17:30 «Крылья Советов» – «Факел»
20:00 «Спартак» – «Ахмат»

5-й тур

17 августа (суббота)

17:00 «Динамо» – «Крылья Советов»
19:30 «Ростов» – «Оренбург»

18 августа (воскресенье)

15:00 «Химки» – «Зенит»
17:30 «Факел» – «Спартак»
17:30 ЦСКА – «Локомотив»
20:00 «Краснодар» – «Пари НН»

19 августа (понедельник)

17:30 «Акрон» – «Рубин»
20:00 «Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»

6-й тур

23 августа (пятница)

20:00 «Рубин» – «Динамо» (Махачкала)

24 августа (суббота)

15:00 ЦСКА – «Акрон»
17:30 «Зенит» – «Спартак»
17:30 «Факел» – «Оренбург»
20:00 «Ахмат» – «Химки»

25 августа (воскресенье)

15:00 «Крылья Советов» – «Пари НН»
17:30 «Динамо» – «Краснодар»
20:00 «Локомотив» – «Ростов»

7-й тур

31 августа (суббота)

15:00 «Химки» – ЦСКА
17:30 «Пари НН» – «Зенит»
19:45 «Спартак» – «Рубин»
20:00 «Ахмат» – «Акрон»

1 сентября (воскресенье)

15:00 «Оренбург» – «Динамо»
17:30 «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» – «Краснодар»
20:00 «Ростов» – «Факел»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСтало известно расписание первых трёх туров Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 21:22
ОфициальноКлубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей
Вчера, 12:55
Команда комика Азамата Мусагалиева сыграет против «Краснодара»
01 июля
Матч Германия — Дания прерван из-за плохой погоды
29 июня
ОфициальноЖенская сборная России дважды сыграет с КНДР
27 июня
Определились все пары 1/8 финала Евро-2024
27 июня
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 22:48
Четвёртый и шестой будут интересными.)
rqgzcbpfh73n
rqgzcbpfh73n
вчера в 22:41
Как чемпионат начнется выяснится, что чего-то не учли.
n2yeazm6ba5c
n2yeazm6ba5c
вчера в 22:40
Уже скоро 20 июля грянет бой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 