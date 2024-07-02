Клубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей

1719914137

сегодня, 12:55

Клубы Российской Премьер-Лиги проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей.

Таким образом, теперь при наличии особых обстоятельств (форс-мажор, погодные условия и так далее) президент РПЛ получает возможность не позднее чем за час до начала встречи отменить игру и установить новые дату и время матча (в рамках туров и резервных дней) или обратиться в РФС , чтобы внести изменения в график чемпионата.

В течение часа до начала поединка и по ходу матча решение об отмене/прекращении и о его переносе/приостановке не более чем на 60 минут будет иметь право принять арбитр. Если обстоятельства, мешающие проведению игры, за это время не устранены, матч должен быть доигран или проведён по возможности на следующий день. Если такое невозможно, новая дата и время определяются в установленном порядке по решению президента РПЛ (в игровые и резервные дни), либо после его обращения в РФС об изменении графика чемпионата.

Кроме того, в случае угрозы безопасности с момента прибытия на стадион решение об отмене матча может принять делегат.

Теперь изменения в регламенте должен утвердить исполком Российского футбольного союза.