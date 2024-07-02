Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Клубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей

сегодня, 12:55

Клубы Российской Премьер-Лиги проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей.

Таким образом, теперь при наличии особых обстоятельств (форс-мажор, погодные условия и так далее) президент РПЛ получает возможность не позднее чем за час до начала встречи отменить игру и установить новые дату и время матча (в рамках туров и резервных дней) или обратиться в РФС, чтобы внести изменения в график чемпионата.

В течение часа до начала поединка и по ходу матча решение об отмене/прекращении и о его переносе/приостановке не более чем на 60 минут будет иметь право принять арбитр. Если обстоятельства, мешающие проведению игры, за это время не устранены, матч должен быть доигран или проведён по возможности на следующий день. Если такое невозможно, новая дата и время определяются в установленном порядке по решению президента РПЛ (в игровые и резервные дни), либо после его обращения в РФС об изменении графика чемпионата.

Кроме того, в случае угрозы безопасности с момента прибытия на стадион решение об отмене матча может принять делегат.

Теперь изменения в регламенте должен утвердить исполком Российского футбольного союза.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Команда комика Азамата Мусагалиева сыграет против «Краснодара»
Вчера, 12:47
Матч Германия — Дания прерван из-за плохой погоды
29 июня
ОфициальноЖенская сборная России дважды сыграет с КНДР
27 июня
Определились все пары 1/8 финала Евро-2024
27 июня
Бельгия встретится с Францией в 1/8 финала Евро-2024
26 июня
Дания сыграет с Германией в 1/8 Евро-2024
26 июня
Все комментарии
9a86tczvn7c3
9a86tczvn7c3
сегодня в 14:04
Изменения назрели надо утверждать!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:58
Изменения должны приносит пользу в футболе. Надеюсь что так и будет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 