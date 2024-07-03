Палинья переходит в «Баварию»

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вчера, 18:25

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник переходит из «Фулхэма» в «Баварию».

Сумма трансфера составит 50 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусами.

Контракт будет подписан до 2028 года.