Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

Палинья переходит в «Баварию»

вчера, 18:25

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник Палинья переходит из «Фулхэма» в «Баварию».

Сумма трансфера составит 50 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусами.

Контракт будет подписан до 2028 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» установила цену за Араухо
Вчера, 18:13
Слухи«Фенербахче» может заплатить 70 млн евро за трансфер Дарвина Нуньеса
Вчера, 17:56
«Арсенал» ведёт переговоры по Калафьори
Вчера, 17:25
СлухиПСЖ планирует купить Саммервиля
02 июля
СлухиПолузащитник «Интера» стал одной из главных трансферных целей «Марселя»
02 июля
Слухи«Бавария» претендует на хавбека «Ренна»
02 июля
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:23
Лучше бы от Сане избавились
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:31
Бавария давно хотела видит Палинья в команде.
nh9szbat3p7n
nh9szbat3p7n
вчера в 20:16
Сразу из грязи в князи.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:14
Странные конечно они,эти немцы! Своего Киммиха не хотят продлевать, а Палинью берут за 50+ млн....не думаю, что португалец сильнее немца.
Да, игрок то он хороший, спору нет, но пока не вижу смысла в данном трансфере
Знатог
Знатог
вчера в 19:26
зачем баварии поленья?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:00
Бавария что-то в не том направлении сейчас движется...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:30
Перебор за 30 летнего игрока из такого клуба…
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 