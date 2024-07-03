Палинья переходит в «Баварию»

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник Палинья переходит из «Фулхэма» в «Баварию».
Сумма трансфера составит 50 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусами.
Контракт будет подписан до 2028 года.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник Палинья переходит из «Фулхэма» в «Баварию».
Сумма трансфера составит 50 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусами.
Контракт будет подписан до 2028 года.
Да, игрок то он хороший, спору нет, но пока не вижу смысла в данном трансфере
Да, игрок то он хороший, спору нет, но пока не вижу смысла в данном трансфере