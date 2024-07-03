«Динамо» хочет вручить Канье Уэсту футболку, если он проведёт концерт

Коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин рассказал о выгоде для клуба в случае выступления американского рэпера Канье Уэста на «ВТБ-Арене»:

Прежде всего заработать могут арена и организаторы концерта, если он действительно состоится. Мы рассчитываем, что болельщикам «Динамо» было бы приятно сходить на этот концерт. А нам, в свою очередь, было бы приятно пообщаться с Канье и вручить ему динамовскую футболку. Он должен будет определиться, за какой российский клуб болеть. А выбор здесь очевиден: самый модный клуб России — это «Динамо». В данном случае заработать — не главное. Выступление такого артиста, если оно правда случится — уже прецедент для нас всех. Мы ждем и надеемся, что Канье выступит у нас на динамовском стадионе. Задача арены — проводить потрясающие концерты такого уровня.