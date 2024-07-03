Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Динамо» хочет вручить Канье Уэсту футболку, если он проведёт концерт

вчера, 21:18

Коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин рассказал о выгоде для клуба в случае выступления американского рэпера Канье Уэста на «ВТБ-Арене»:

Прежде всего заработать могут арена и организаторы концерта, если он действительно состоится. Мы рассчитываем, что болельщикам «Динамо» было бы приятно сходить на этот концерт. А нам, в свою очередь, было бы приятно пообщаться с Канье и вручить ему динамовскую футболку. Он должен будет определиться, за какой российский клуб болеть. А выбор здесь очевиден: самый модный клуб России — это «Динамо». В данном случае заработать — не главное. Выступление такого артиста, если оно правда случится — уже прецедент для нас всех. Мы ждем и надеемся, что Канье выступит у нас на динамовском стадионе. Задача арены — проводить потрясающие концерты такого уровня.

Уэст посетил Москву несколько дней назад. После этого сообщалось, что рэпер планирует в сентябре провести концерт на «ВТБ-Арене».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМатч за Суперкубок России-2024 пройдёт в Волгограде
12 июня
Волгоград — главный претендент на Суперкубок России
06 июня
Стало известно, где может пройти Суперкубок России
06 июня
Стало известно, какие города могут провести матч за Суперкубок России
29 мая
«Торпедо» в следующем сезоне будет играть на «Арене-Химки» в Первой лиге
22 мая
Стало известно, какие команды ФНЛ не получат права сыграть в стыковых играх
16 мая
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:29
У Манкина в голове манная каша, что он несет?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 