Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Стало известно, какие команды ФНЛ не получат права сыграть в стыковых играх

вчера, 09:51

«Алания» и «Арсенал» не смогут сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ из-за своих стадионов. Также есть вопросы по «Тюмени». Об этом рассказал исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко.

На данный момент — да («Арсенал» и «Алания» не смогут сыграть в стыках). Плюс у «Тюмени» всё непросто. Недавно там работала межведомственная комиссия, которая оценивала готовность стадионов. Есть замечания, которые пока не исправлены. Это связано с обеспечением безопасности.

На данный момент «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги, до зоны стыковых матчей одно очко. «Алания» находится на 8-й строчке, от зоны стыковых матчей отделяет 9 очков. «Тюмень» на 10-м месте, до зоны стыковых матчей 10 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мбаппе повстречал свою копию, Артета получил орден. Как футболисты провели эту неделю
Сегодня, 16:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии1
Мудрик опубликовал фотографию в форме «Барселоны»
Сегодня, 15:21 Фото
Во время матча МЛС на поле выбежал енот
Вчера, 13:29
Президент ФНЛ рассказал, зачем провели реформирование Второй лиги
Вчера, 10:18
В «Динамо» сообщили о возможных активностях с участием Овечкина
15 мая
Главный тренер «Алании» запретил игрокам материться
15 мая
Все комментарии
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:30
Ну вот и умерла интрига! Химки, Динамо, Акрон и Родина. Дво из них на "верх", а двое на стыки!
альсато
альсато
вчера в 11:27
Есть в футболе России-все.., кроме СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ!
Capral
Capral
вчера в 10:30
Нет смысла, Арсеналу выходить в ПЛ, с посредственным тренером Сторожуком, которого, выгоняли, сначала из главной команды Краснодара, а потом, даже из Краснодара-2...

Помнится, "любитель веселых разгромов", им восхищался.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:55, ред.
Алания в этом году решила сыграть на опережение чиновничьей бюрократии и стадионному беспределу, где уже несколько раз сдвигали сроки сдачи, они просто решили дистанциироваться как можно дальше от зоны стыков.
Как тебе такое, Илон Маск?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 