Стало известно, какие команды ФНЛ не получат права сыграть в стыковых играх

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вчера, 09:51

«Алания» и «Арсенал» не смогут сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ из-за своих стадионов. Также есть вопросы по «Тюмени». Об этом рассказал исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко.

На данный момент — да («Арсенал» и «Алания» не смогут сыграть в стыках). Плюс у «Тюмени» всё непросто. Недавно там работала межведомственная комиссия, которая оценивала готовность стадионов. Есть замечания, которые пока не исправлены. Это связано с обеспечением безопасности.

На данный момент «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги, до зоны стыковых матчей одно очко. «Алания» находится на 8-й строчке, от зоны стыковых матчей отделяет 9 очков. «Тюмень» на 10-м месте, до зоны стыковых матчей 10 очков.