Матч за Суперкубок России-2024 пройдёт в Волгограде

Матч за Суперкубок России 2024 года примет Волгоград.
Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» 13 июля. Её в прямом эфире покажет «Матч ТВ». О времени начала встречи и старте билетной программы будет сообщено дополнительно.
Но по статистики за год Зенит 13-го числа сыграл несколько игр :
13.08.2023 выиграл у Факела
13.02.2024 выиграл у Сантоса
13.03.2024 выиграл у Динамо
13.04.2024 выиграл у Краснодара
...ну и не время рушить традиции и привычки...пусть и сейчас всё закончится победой титулособирающего Семака....
Но по статистики за год Зенит 13-го числа сыграл несколько игр :
13.08.2023 выиграл у Факела
13.02.2024 выиграл у Сантоса
13.03.2024 выиграл у Динамо
13.04.2024 выиграл у Краснодара
...ну и не время рушить традиции и привычки...пусть и сейчас всё закончится победой титулособирающего Семака....