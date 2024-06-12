Матч за Суперкубок России-2024 пройдёт в Волгограде

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вчера, 18:21

Матч за Суперкубок России 2024 года примет Волгоград.

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» 13 июля. Её в прямом эфире покажет «Матч ТВ». О времени начала встречи и старте билетной программы будет сообщено дополнительно.