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Матч за Суперкубок России-2024 пройдёт в Волгограде

вчера, 18:21

Матч за Суперкубок России 2024 года примет Волгоград.

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» 13 июля. Её в прямом эфире покажет «Матч ТВ». О времени начала встречи и старте билетной программы будет сообщено дополнительно.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 08:09
Уже скоро. Вроде и перерыва не было
ABir
ABir
сегодня в 03:38
Да, и финал Кубка надо было проводить не в Москве, а тоже или в Волгограде или Саранске, больше бы народу собралось.
pks3rc4g9rc8
pks3rc4g9rc8
вчера в 20:53
Хорошая кандидатура, хороший стадион и будут зрители.
Vadik
Vadik
вчера в 20:48
Отлично, что выбор пал на наш город!!! Теперь главное успеть билет купить)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:51
Говорят нет такого дела которое стоит начинать 13 числа...))
Но по статистики за год Зенит 13-го числа сыграл несколько игр :
13.08.2023 выиграл у Факела
13.02.2024 выиграл у Сантоса
13.03.2024 выиграл у Динамо
13.04.2024 выиграл у Краснодара
...ну и не время рушить традиции и привычки...пусть и сейчас всё закончится победой титулособирающего Семака....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:41
Очень правильный выбор. Такие стадионы не должны простаивать...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:36
Для Волгограда будет праздник...
lotsman
lotsman
вчера в 18:33
Через месяц увидим кто станет обладателем трофея.)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:22
Посмотрим кто лучше будет к этой игре подготовлен!
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