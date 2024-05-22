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«Торпедо» в следующем сезоне будет играть на «Арене-Химки» в Первой лиге

вчера, 10:22

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил о том, что клуб в сезоне-2024/25 Первой лиги будет проводить домашние матчи на стадионе «Арена-Химки».

В текущем сезоне команда принимала соперников в «Лужниках». Последнюю домашнюю игру нынешнего сезона «автозаводцы» провели на «Арене-Химки», это был поединок с ярославским «Шинником» (1:1) в 33-м туре первенства России.

Домашней будет «Арена-Химки», резервной — «Лужники». До меня как руководителя клуб начинал сезон в «Лужниках», поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона.

В Химках более компактная, более домашняя обстановка. В Москве большой стадион, и даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется. А здесь даже при таком небольшом количестве наших болельщиков совершенно другая история.

На «Арене-Химки» также домашние матчи проводят «Химки», которые в следующем сезоне будут играть в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:05
свой стадион так и не готов ?
альсато
альсато
вчера в 12:49
Завода нет, а команда играет....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:08
Тут вопрос, выдержит ли газон двойную нагрузку? А ещё могут совпадать даты домашних матчей. Непонятная какая-то ситуация...
ssspartak
ssspartak ответ 4x2ge2rh9mek (раскрыть)
вчера в 11:00
Да, но это не значит что в регионах меньше пилят средств. Кстати раньше еще были такие как ФК Москва и Сатурн (Раменское). Те видимо допилились)))
4x2ge2rh9mek
4x2ge2rh9mek
вчера в 10:35
Зачем в Москве столько команд, только для распила средств, никак не для футбола и болельщиков.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:25
Фарта торпедовцам на этой арене!
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