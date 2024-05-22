«Торпедо» в следующем сезоне будет играть на «Арене-Химки» в Первой лиге

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вчера, 10:22

Президент московского «Торпедо» сообщил о том, что клуб в сезоне-2024/25 Первой лиги будет проводить домашние матчи на стадионе «Арена-Химки».

В текущем сезоне команда принимала соперников в «Лужниках». Последнюю домашнюю игру нынешнего сезона «автозаводцы» провели на «Арене-Химки», это был поединок с ярославским «Шинником» (1:1) в 33-м туре первенства России.

Домашней будет «Арена-Химки», резервной — «Лужники». До меня как руководителя клуб начинал сезон в «Лужниках», поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона. В Химках более компактная, более домашняя обстановка. В Москве большой стадион, и даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется. А здесь даже при таком небольшом количестве наших болельщиков совершенно другая история.