Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

«Ювентус» надеется продать Щесного

сегодня, 10:42

«Ювентус» работает над продажей вратаря Войцеха Щесного.

Переговоры с клубом «Аль-Наср» на паузе, но туринцы надеются расстаться с вратарем.

В пятницу состав «бьянконери» пополнит голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтали известны условия возможного перехода Марина в «Наполи»
Сегодня, 09:42
Засветился на Евро-2024 и выбрал АПЛ. Яркий итальянец готов к опасному трансферу
Сегодня, 09:26Вадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии4
«Аякс» хочет подписать Нуну Тавареша
Сегодня, 00:43
«Рома» хочет купить Серлота
Сегодня, 00:31
Калафьори близок к переходу в «Арсенал»
Сегодня, 00:20
Слухи«Челси» интересуется нападающим «Коринтианса»
Сегодня, 00:11
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:17, ред.
не являясь лучшим вратарем в мире поляк все же дважды умудрился
держать на лавке на время лучших в своем деле - Буффона и Алиссона в Роме.
еще с Арсенала было видно как хорош Войцех в рамке.
гибкая пластика,.
умение работать с защитниками в пас при давлении соперника.
нормальная реакция даже при ударах с близкого расстояния.
все таки Щелсны - посредственный вратарь.
у поляка нет феноменально сверхъестественной реакции, как у Яшина, Дзоффа и Буффона... нет уровня как у Кана или Нойера.
и никогда не был поляк характерным лидером.
болельщики туринского мега топ-клуба не привыкли к подобному.
в Юве исторически так, что позиция вратаря занята Харизматичным Лидером.
и точка!
Поэтому поляк вылетает в саудовскую лигу.
ks5t3mgjshgp
ks5t3mgjshgp
сегодня в 12:16
Кроме арабов больше некому впихнуть.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:28
Получается что списали парня
drug01
drug01
сегодня в 11:00
Замена вратаря своевременно. Это усилит команду
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 