«Ювентус» надеется продать Щесного

«Ювентус» работает над продажей вратаря Войцеха Щесного.
Переговоры с клубом «Аль-Наср» на паузе, но туринцы надеются расстаться с вратарем.
В пятницу состав «бьянконери» пополнит голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио.
«Ювентус» работает над продажей вратаря Войцеха Щесного.
Переговоры с клубом «Аль-Наср» на паузе, но туринцы надеются расстаться с вратарем.
В пятницу состав «бьянконери» пополнит голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио.
держать на лавке на время лучших в своем деле - Буффона и Алиссона в Роме.
еще с Арсенала было видно как хорош Войцех в рамке.
гибкая пластика,.
умение работать с защитниками в пас при давлении соперника.
нормальная реакция даже при ударах с близкого расстояния.
все таки Щелсны - посредственный вратарь.
у поляка нет феноменально сверхъестественной реакции, как у Яшина, Дзоффа и Буффона... нет уровня как у Кана или Нойера.
и никогда не был поляк характерным лидером.
болельщики туринского мега топ-клуба не привыкли к подобному.
в Юве исторически так, что позиция вратаря занята Харизматичным Лидером.
и точка!
Поэтому поляк вылетает в саудовскую лигу.
держать на лавке на время лучших в своем деле - Буффона и Алиссона в Роме.
еще с Арсенала было видно как хорош Войцех в рамке.
гибкая пластика,.
умение работать с защитниками в пас при давлении соперника.
нормальная реакция даже при ударах с близкого расстояния.
все таки Щелсны - посредственный вратарь.
у поляка нет феноменально сверхъестественной реакции, как у Яшина, Дзоффа и Буффона... нет уровня как у Кана или Нойера.
и никогда не был поляк характерным лидером.
болельщики туринского мега топ-клуба не привыкли к подобному.
в Юве исторически так, что позиция вратаря занята Харизматичным Лидером.
и точка!
Поэтому поляк вылетает в саудовскую лигу.