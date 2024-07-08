Баринов: «Если предложение „Алавеса“ устроит меня и „Локо“, лечу в Испанию»

Полузащитник «Локомотива» рассказал о ситуации с возможным переходом в «Алавес».

Переговоры до сих пор идут. По информации, которая у меня есть, испанцы в ближайшее время должны сделать предложение, которое устроит «Локомотив». Если всё срастётся, и клубы договорятся по цене — начнём общаться с «Алавесом» уже по моим личным условиям.

Сколько должен дать «Алавес», чтобы «Локомотив» согласился меня отпустить? Думаю, минимум 5-6 миллионов евро, такие деньги должны устроить «Локомотив». А вот устроит ли меня зарплата, предложенная «Алавесом», — большой вопрос. Будем обсуждать. Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив», собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию.

Устраивает ли меня уровень этой команды? Конечно! Это же чемпионат Испании, ты регулярно играешь против топовых команд — «Реала», «Барсы», «Атлетико», «Севильи», «Валенсии», «Бетиса», «Сосьедада». Даже просто тренируясь в команде Ла Лиги, ты уже растёшь как футболист. Как можно туда не поехать? Я не строю каких-то иллюзий и не говорю, что мой уровень — первая пятёрка Испании. Команда с 10-го места, с 12-го — пожалуйста, вообще нет проблем. В топ-5 лиг Европы я бы даже в команду-аутсайдер поехал бы.