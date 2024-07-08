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Баринов: «Если предложение „Алавеса“ устроит меня и „Локо“, лечу в Испанию»

сегодня, 09:52

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о ситуации с возможным переходом в «Алавес».

Переговоры до сих пор идут. По информации, которая у меня есть, испанцы в ближайшее время должны сделать предложение, которое устроит «Локомотив». Если всё срастётся, и клубы договорятся по цене — начнём общаться с «Алавесом» уже по моим личным условиям.

Сколько должен дать «Алавес», чтобы «Локомотив» согласился меня отпустить? Думаю, минимум 5-6 миллионов евро, такие деньги должны устроить «Локомотив». А вот устроит ли меня зарплата, предложенная «Алавесом», — большой вопрос. Будем обсуждать. Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив», собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию.

Устраивает ли меня уровень этой команды? Конечно! Это же чемпионат Испании, ты регулярно играешь против топовых команд — «Реала», «Барсы», «Атлетико», «Севильи», «Валенсии», «Бетиса», «Сосьедада». Даже просто тренируясь в команде Ла Лиги, ты уже растёшь как футболист. Как можно туда не поехать? Я не строю каких-то иллюзий и не говорю, что мой уровень — первая пятёрка Испании. Команда с 10-го места, с 12-го — пожалуйста, вообще нет проблем. В топ-5 лиг Европы я бы даже в команду-аутсайдер поехал бы.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:59
Что то мне кажется, судя по амбициям, навряд ли устроит зарплата...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:36
Как только начинается трансферная компания, так сразу много разговоров становится про Баринова. Прошлый раз была Турция сейчас Испания. Так, что Диму можно смело назвать "фронтмененом" переходов или, чтобы было понятней, по нашему - "Главный переходник РПЛ"...)
adekvat
adekvat
сегодня в 11:19
Какое предложение? Остаюсь.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:10
А вот по личным условиям, не думаю что договорятся
Anisovich
Anisovich
сегодня в 10:54
В результате будет играть до пенсии в Локомотиве, пока не выгонят, игрок не супер, даже для Алавеса.
3kpcppuh7pja
3kpcppuh7pja
сегодня в 10:31
Надо лететь, пока хоть куда-то зовут
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:28
Барские замашки!)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:20
Баринов ведёт себя как барин.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:03
Еще бы отказаться от Испании.
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