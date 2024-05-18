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В Красноярске завели уголовное дело из-за драки с участием игроков «Енисея»

вчера, 09:52

В Красноярске возбудили уголовное дело после драки с участием игроков «Енисея».

Ранее стало известно, что три футболиста «Енисея» вступили в конфликт с семьей на базе отдыха.

«В Красноярске полицейские возбудили уголовное дело по факту конфликта на базе отдыха в Советском районе краевого центра. <…> Сотрудниками полиции была проведена проверка. По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы», — сообщает региональный главк МВД.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:51
наказать сурово и справедливо !
pomor45
pomor45
вчера в 16:19
Посудачить у нас любят - хлебом ни корми. Из банальной хулиганки раздули муху до Верховного Суда и основы экономики не обошли стороной.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:50, ред.
Драться с семьей с ребенком. Конченые 40и.. Два года на красноярской лесосеке поправят мозги
Сп62
Сп62 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 14:31
Всё правильно. У нас часто решение суда зависит от нужного звонка.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:07
Да у них не поэтому страна процветает, коррупция там не меньше. Много раз отмечали, что при Си максимум богатых людей - его знакомые, кого-то напоминает.

И вообще, если со стороны кажется, что богатые люди Китая - это президент Сяоми или Алибабы какой-нибудь, то нет, в 30-ке самых богатых людей большинство - короли подрядов, производители бетона да асфальта.

Дело совсем в другом, они гонят экономику вперёд, в том числе и сомнительными методами (пустые города, кладбища произведённых велосипедов и авто, т.к. всё это производилось не для людей, а для того, чтобы деньги вращались и нужные показатели ВВП достигались), а у нас сидят на нефтяной игле, как и в ключевой период в СССР, когда Китай свернул на путь промышленного развития, а у нас, наоборот, отказались от косыгинских реформ и решили прожить на дорогой нефти, результат не заставил себя ждать, когда нефть стала дешёвой.

И проблема с судом у нас не в том, что неправильные законы, а в том, что у нас власть подмяла под себя и законодательную, и исполнительную ветку. То есть нет никакого независимого суда, судей Верховного суда назначает президент.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:08
Травмы жуткие...
Спиртное как отягощающее...
112 ч.1 это ещё в теории и "хорошо", по другой и до 8 лет....
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 13:00, ред.
Салют Валерыч!)

Конечно разберутся и если виновны - по всей строгости Закона.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Интерес (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:45, ред.
Так, кстати, организован УК Китая.
Чем выше должность (социальное положение), тем выше ответственность за одну и ту же провинность. Взятка условно 100000 юаней на местном уровне - тюрьма; на региональном той же суммы - уже расстрел. Поэтому страна и процветает.

P.S. У нас же - за кражу палки колбасы сразу срок вбухают, а за бюджетный распил - Ордена Заслуги перед Отечеством раздают.

PP.SS. Что до этих ишаков из Енисея..., думаю откупятся (отмажут).
memphis
memphis
вчера в 12:42
Кокорин и Мамаев: новый сезон
galem72
galem72
вчера в 12:03
Мало того что эти балбесы (футболистами этих бездарностей нельзя назвать) бесполезно сжирают бюджетные средства региона, так ещё и подвергают опасности жизни налогоплательщиков этого же региона. Уголовка должна идти своим справедливым чередом по всей строгости и беспристрастности закона, а из клуба их точно нужно выгнать!
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:55
Одни сидельцы будут в РПЛ и пердиве...
Валерыч
Валерыч ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:32
Привет, Олег! Разберутся, конечно. Но там очень серьёзная травма. Там последствия покруче "мамаева кокорища" будут. см выше видео.
Похоже, доигрались футболисты. Пусть теперь отвечают по закону.
альсато
альсато ответ Интерес (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:24
я не знаю, что лучше, что хуже...., а вот в чем я абсолютно уверен, так это в том-главное ВОСПИТАНИЕ (и все, что с этим связано) подрастающего поколения!....возможно есть и другие мнения..
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:23
Олег, там очень серьёзные увечья нанесены. Рентген показал оскольчатый перелом лобной кости черепа и верхней стенки левой глазницы со смещением костных обломков. Человек на всю жизнь инвалидом остаться может.
STVA 1
STVA 1 ответ Интерес (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:01
Полностью с Вами согласен!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:54
Надо тщательно разбираться с этой темой.
Ролики говорят, что не всё так там просто и очевидно.
112 ч.1 .... с одной стороны! А что скажут адвокаты футболистов?
Какие увечья? "Ранения мягких тканей"?
Хорошо если прибегали к услугам МРТ...
Futurista
Futurista ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 10:39
Нельзя...это порождает чувство безнаказанности...
альсато
альсато ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 10:21
Друг мой!...Закон-есть закон!..футболист ты, сенатор-ответ один!
альсато
альсато
вчера в 10:09
Раз завели уголовное дело-значит не ВСЕ так просто!.....Мамаев и Кокорин-в помощь.....
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:05
На первый раз можно обойтись штрафами, или в край условкой!
3q2x8anrxv5u
3q2x8anrxv5u
вчера в 10:04
Еще и команду наказать нужно, чтобы не позорили имя футболиста.
dfc8g9wykyrw
dfc8g9wykyrw
вчера в 10:00
Наказать по всей строгости закона
Гость
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