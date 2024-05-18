В Красноярске завели уголовное дело из-за драки с участием игроков «Енисея»

В Красноярске возбудили уголовное дело после драки с участием игроков «Енисея».
Ранее стало известно, что три футболиста «Енисея» вступили в конфликт с семьей на базе отдыха.
«В Красноярске полицейские возбудили уголовное дело по факту конфликта на базе отдыха в Советском районе краевого центра. <…> Сотрудниками полиции была проведена проверка. По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы», — сообщает региональный главк МВД.
Чем выше должность (социальное положение), тем выше ответственность за одну и ту же провинность. Взятка условно 100000 юаней на местном уровне - тюрьма; на региональном той же суммы - уже расстрел. Поэтому страна и процветает.
P.S. У нас же - за кражу палки колбасы сразу срок вбухают, а за бюджетный распил - Ордена Заслуги перед Отечеством раздают.
PP.SS. Что до этих ишаков из Енисея..., думаю откупятся (отмажут).
Чем выше должность (социальное положение), тем выше ответственность за одну и ту же провинность. Взятка условно 100000 юаней на местном уровне - тюрьма; на региональном той же суммы - уже расстрел. Поэтому страна и процветает.
P.S. У нас же - за кражу палки колбасы сразу срок вбухают, а за бюджетный распил - Ордена Заслуги перед Отечеством раздают.
PP.SS. Что до этих ишаков из Енисея..., думаю откупятся (отмажут).