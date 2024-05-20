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ГлавнаяНовостиКриминалФранция. Лига 1 2023/2024

Троих игроков «Марселя» обстреляли при попытке угона автомобиля

вчера, 14:53

Игроки «Марселя» Фарис Пеми Мумбанья, Жан Онана и Абдул Мейте стали жертвами попытки угона автомобиля, когда они возвращались из Гавра после игры 34-го тура Лиги 1. Нападение произошло на шоссе Валентин, между тренировочным центром «Команди» в 12-м округе Марселя и домом пострадавших.

Футболисты возвращались из Гавра на своих автомобилях и были остановлены грабителями в пару минутах езды от центра тренировок. Несмотря на то что игрокам удалось скрыться от нападавших, по ним, согласно подтверждённым источникам, несколько раз стреляли. Два пулевых отверстия были обнаружены в водительской двери одного из футболистов, а третья пуля, калибр которой пока не определён, оказалась в багажнике автомобиля другого представителя «Марселя».

Прокуратура Марселя начала расследование, поручив его отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:03
беспокойно во Франции перед Олимпиадой !
альсато
альсато
вчера в 16:25
А чем футболист отличается от простого гражданина?..только одним-не работает, и при этом получает большие деньги...Дальше будет (уверяю вас) еще хуже!
adekvat
adekvat
вчера в 15:27
Цивилизованая страна мать ее, хорошо Россию не пускают на олимпиаду, а то спортсменов не очень то там любят.
Futurista
Futurista
вчера в 15:07, ред.
Да все нормально...это садовники из "цветущего сада"...ехали в церковь молиться, заблудились, хотели дорогу спросить...пули наверняка были серебряными...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:03
Ну ничего себе футболистов начинают грабить с оружием.
Гость
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