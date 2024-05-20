Троих игроков «Марселя» обстреляли при попытке угона автомобиля

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вчера, 14:53

Игроки «Марселя» , и стали жертвами попытки угона автомобиля, когда они возвращались из Гавра после игры 34-го тура Лиги 1. Нападение произошло на шоссе Валентин, между тренировочным центром «Команди» в 12-м округе Марселя и домом пострадавших.

Футболисты возвращались из Гавра на своих автомобилях и были остановлены грабителями в пару минутах езды от центра тренировок. Несмотря на то что игрокам удалось скрыться от нападавших, по ним, согласно подтверждённым источникам, несколько раз стреляли. Два пулевых отверстия были обнаружены в водительской двери одного из футболистов, а третья пуля, калибр которой пока не определён, оказалась в багажнике автомобиля другого представителя «Марселя».

Прокуратура Марселя начала расследование, поручив его отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью.