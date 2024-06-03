Игрока «Тоттенхэма» ограбили, залив ему лицо слезоточивым газом

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вчера, 19:22

На полузащитника «Тоттенхэма» и его супругу было совершено нападение в Каннах (Франция).

Двое мужчин в капюшонах набросились на футболиста, когда он выходил из машины возле отеля Majestic Barriere около 4 часов утра в воскресенье.

Биссума рассказал полиции, что пытался укрыться внутри пятизвездочного отеля, но его двери были заперты. Затем грабители распылили ему в лицо слезоточивый газ, а после сорвали с его запястья часы стоимостью 260 000 фунтов стерлингов. Преступники скрылись на машине.