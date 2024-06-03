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ГлавнаяНовостиКриминалАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Игрока «Тоттенхэма» ограбили, залив ему лицо слезоточивым газом

вчера, 19:22

На полузащитника «Тоттенхэма» Ива Биссума и его супругу было совершено нападение в Каннах (Франция).

Двое мужчин в капюшонах набросились на футболиста, когда он выходил из машины возле отеля Majestic Barriere около 4 часов утра в воскресенье.

Биссума рассказал полиции, что пытался укрыться внутри пятизвездочного отеля, но его двери были заперты. Затем грабители распылили ему в лицо слезоточивый газ, а после сорвали с его запястья часы стоимостью 260 000 фунтов стерлингов. Преступники скрылись на машине.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:36, ред.
В 4 утра надо спать дома, в заперти
Futurista
Futurista
вчера в 20:44
Четверть млн фунтов стерлингов могли и вместе с рукой оторвать...легко отделался...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:51
бандиты ищут легкую цель.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:34
Таких уродов везде хватает.
Гость
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