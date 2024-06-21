Обладателя «Золотого мяча» Баджо ограбили во время матча Испания — Италия

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вчера, 10:38

В Италии ограбили бывшего обладателя «Золотого мяча» .

По информации различных источников, всё произошло в тот момент, когда бывший футболист национальной команды смотрел матч с Испанией во 2-м туре группового этапа Евро-2024. Около 22:00 пятеро вооружённых людей ворвались в жилище. Баджо попытался схватить одного из них, но ему нанесли удар прикладом пистолета в лоб, в результате чего он получил глубокую рану. Затем экс-игрока заперли в комнате вместе со своей семьёй.

Грабители украли часы, украшения и деньги. Когда Роберто понял, что преступники ушли, он выломал дверь и вызвал полицию.

Баджо поселился в Альтавилла-Вичентина около 15 лет назад, там он проживает со своей женой Андреиной и тремя детьми.