Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалЕвро-2024

Обладателя «Золотого мяча» Баджо ограбили во время матча Испания — Италия

вчера, 10:38
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

В Италии ограбили бывшего обладателя «Золотого мяча» Роберто Баджо.

По информации различных источников, всё произошло в тот момент, когда бывший футболист национальной команды смотрел матч с Испанией во 2-м туре группового этапа Евро-2024. Около 22:00 пятеро вооружённых людей ворвались в жилище. Баджо попытался схватить одного из них, но ему нанесли удар прикладом пистолета в лоб, в результате чего он получил глубокую рану. Затем экс-игрока заперли в комнате вместе со своей семьёй.

Грабители украли часы, украшения и деньги. Когда Роберто понял, что преступники ушли, он выломал дверь и вызвал полицию.

Баджо поселился в Альтавилла-Вичентина около 15 лет назад, там он проживает со своей женой Андреиной и тремя детьми.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрока «Тоттенхэма» ограбили, залив ему лицо слезоточивым газом
03 июня
Троих игроков «Марселя» обстреляли при попытке угона автомобиля
20 мая
В Красноярске завели уголовное дело из-за драки с участием игроков «Енисея»
18 мая
Бывший нападающий ЦСКА освобождён из тюрьмы
08 мая
Жо арестован в Бразилии
07 мая
У тренера клуба из Черногории требовали выкуп за похищенную дочь
05 мая
Сортировать
Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 23:40
Кто вообще посмел тронуть легенду???
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:19
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 12:26
    уверен, копы Италии воров найдут. но лучше бы их нашли парни в черном,
    и как следует проучили этих подонков.
    конечно, Баджо сильно рисковал. Его могли убить. Еще жертвы могли быть.
    А могло и так, в борьбе кого то из воров убил бы?!
    и тогда в какой момент самооборона становится нападением?
    преступники реализуют свой преступный, часто тщательно просчитанный и хладнокровный замысел. Баджо, как жертва находился в неожиданной ситуации или в состоянии стресса от угрозы применения силы или оружия...плюс дефицит времени и средств для защиты. Все на рефлексе мужчины, как защитника семьи.
    тем более это разбойное нападение было в присутствии детей.
    Надо Баджо, да и многим нормальным людям, запастись оружием самообороны))
    И научится им пользоваться.
    Многие грабители сами убегут. Но в спину стрелять не надо))))
    здоровья Роберто!
    Capral
    Capral
    вчера в 11:02
    Под предлогом ограбления- отомстили за незабитый пенальти.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:39
    Не стоило бороться с ними, лучше отдать побрякушки свои, здоровье важнее!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     