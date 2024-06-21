Обладателя «Золотого мяча» Баджо ограбили во время матча Испания — Италия

В Италии ограбили бывшего обладателя «Золотого мяча» Роберто Баджо.
По информации различных источников, всё произошло в тот момент, когда бывший футболист национальной команды смотрел матч с Испанией во 2-м туре группового этапа Евро-2024. Около 22:00 пятеро вооружённых людей ворвались в жилище. Баджо попытался схватить одного из них, но ему нанесли удар прикладом пистолета в лоб, в результате чего он получил глубокую рану. Затем экс-игрока заперли в комнате вместе со своей семьёй.
Грабители украли часы, украшения и деньги. Когда Роберто понял, что преступники ушли, он выломал дверь и вызвал полицию.
Баджо поселился в Альтавилла-Вичентина около 15 лет назад, там он проживает со своей женой Андреиной и тремя детьми.
и как следует проучили этих подонков.
конечно, Баджо сильно рисковал. Его могли убить. Еще жертвы могли быть.
А могло и так, в борьбе кого то из воров убил бы?!
и тогда в какой момент самооборона становится нападением?
преступники реализуют свой преступный, часто тщательно просчитанный и хладнокровный замысел. Баджо, как жертва находился в неожиданной ситуации или в состоянии стресса от угрозы применения силы или оружия...плюс дефицит времени и средств для защиты. Все на рефлексе мужчины, как защитника семьи.
тем более это разбойное нападение было в присутствии детей.
Надо Баджо, да и многим нормальным людям, запастись оружием самообороны))
И научится им пользоваться.
Многие грабители сами убегут. Но в спину стрелять не надо))))
здоровья Роберто!
и как следует проучили этих подонков.
конечно, Баджо сильно рисковал. Его могли убить. Еще жертвы могли быть.
А могло и так, в борьбе кого то из воров убил бы?!
и тогда в какой момент самооборона становится нападением?
преступники реализуют свой преступный, часто тщательно просчитанный и хладнокровный замысел. Баджо, как жертва находился в неожиданной ситуации или в состоянии стресса от угрозы применения силы или оружия...плюс дефицит времени и средств для защиты. Все на рефлексе мужчины, как защитника семьи.
тем более это разбойное нападение было в присутствии детей.
Надо Баджо, да и многим нормальным людям, запастись оружием самообороны))
И научится им пользоваться.
Многие грабители сами убегут. Но в спину стрелять не надо))))
здоровья Роберто!