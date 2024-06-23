Основатель Football Leaks хочет опубликовать данные о нарушениях «Ман Сити»

Основатель Football Leaks Руй Пинту сообщил о намерении опубликовать документы с информацией о финансовых нарушениях «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что в ноябре будет вынесено решение по делу о 115 нарушениях «горожан».

На конференции OffShore-Alert Marbella Пинту по видеосвязи сообщил следующее:

В отчетах «Манчестер Сити» обозначены полученные клубом суммы, о которых футбольные власти не были проинформированы. Эти документы – часть расследования Премьер-Лиги в отношении «Сити».

Я передал французским и немецким властям пять жестких дисков с миллионами документов, в том числе о «Сити», и описал, что в каждом из них содержится. Уверен, они значимы с уголовной точки зрения.