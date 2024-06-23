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Основатель Football Leaks хочет опубликовать данные о нарушениях «Ман Сити»

23 июня 2024, 14:57

Основатель Football Leaks Руй Пинту сообщил о намерении опубликовать документы с информацией о финансовых нарушениях «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что в ноябре будет вынесено решение по делу о 115 нарушениях «горожан».

На конференции OffShore-Alert Marbella Пинту по видеосвязи сообщил следующее:

В отчетах «Манчестер Сити» обозначены полученные клубом суммы, о которых футбольные власти не были проинформированы. Эти документы – часть расследования Премьер-Лиги в отношении «Сити».

Я передал французским и немецким властям пять жестких дисков с миллионами документов, в том числе о «Сити», и описал, что в каждом из них содержится. Уверен, они значимы с уголовной точки зрения.

Юрист Пинту также дал комментарий по теме:

Следователи обратились к нам с просьбой поделиться сведениями о «Манчестер Сити», которые ранее не публиковались. Мы еще не обнародовали эти данные, но у нас есть огромное число документов, связанных с «Манчестер Сити», которые еще не опубликованы.

В какой-то момент они окажутся в общем доступе. Не можем сказать, когда, но мы это сделаем.

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Все комментарии
Zangiota
Zangiota
23 июня в 21:11
Видимо у мужика деньги закончились или хочет где-то свой отпуск провести. Голова работает, но схема старинная
112910415
112910415
23 июня в 20:47
Маловероятные события не происходят....
НE Эго Ист
НE Эго Ист
23 июня в 20:07
Хотел бы - опубликовал.. Хе..
Митя Митин
Митя Митин
23 июня в 19:02
На 5 дисках можно всю историю мироздания уместить,чтож там Сити такого наворотил !
xsu88345hvew
xsu88345hvew
23 июня в 18:20
Интересно только откуда он эти документы взял? Украл?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
23 июня в 18:07
не удивлюсь, когда станет известно, что за все этим стоят кукловоды из проекта Суперлига...и даже уши Переса появятся..
И это не шутка, потому что речь идет о слишком больших деньгах.
п.с.
А этот парень разве не в тюрьме за разглашение коммерческой тайны десятков организаций и сливы служебных документов в сеть?
всемогущий агент Мендеш лично позаботился что ему дали реальный срок.
sihafazatron
sihafazatron
23 июня в 17:20
Как только опубликуют, так сразу Эвертон накажут))
Baggio R.
Baggio R.
23 июня в 16:25
А зачем французским и немецким властям данные о Манчестер Сити?
AgamagA_______
AgamagA_______
23 июня в 16:16
Успехи МС не дают покоя.
Dauletbek
Dauletbek
23 июня в 16:10
Арабы закажут этого юриста или могут подкупить)))
Imrebellion
Imrebellion
23 июня в 16:08
Football leaks и Offshore-alert, серьезно?)
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