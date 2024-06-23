Основатель Football Leaks хочет опубликовать данные о нарушениях «Ман Сити»

Основатель Football Leaks Руй Пинту сообщил о намерении опубликовать документы с информацией о финансовых нарушениях «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что в ноябре будет вынесено решение по делу о 115 нарушениях «горожан».
На конференции OffShore-Alert Marbella Пинту по видеосвязи сообщил следующее:
В отчетах «Манчестер Сити» обозначены полученные клубом суммы, о которых футбольные власти не были проинформированы. Эти документы – часть расследования Премьер-Лиги в отношении «Сити».
Я передал французским и немецким властям пять жестких дисков с миллионами документов, в том числе о «Сити», и описал, что в каждом из них содержится. Уверен, они значимы с уголовной точки зрения.
Юрист Пинту также дал комментарий по теме:
Следователи обратились к нам с просьбой поделиться сведениями о «Манчестер Сити», которые ранее не публиковались. Мы еще не обнародовали эти данные, но у нас есть огромное число документов, связанных с «Манчестер Сити», которые еще не опубликованы.
В какой-то момент они окажутся в общем доступе. Не можем сказать, когда, но мы это сделаем.
И это не шутка, потому что речь идет о слишком больших деньгах.
п.с.
А этот парень разве не в тюрьме за разглашение коммерческой тайны десятков организаций и сливы служебных документов в сеть?
всемогущий агент Мендеш лично позаботился что ему дали реальный срок.
И это не шутка, потому что речь идет о слишком больших деньгах.
п.с.
А этот парень разве не в тюрьме за разглашение коммерческой тайны десятков организаций и сливы служебных документов в сеть?
всемогущий агент Мендеш лично позаботился что ему дали реальный срок.