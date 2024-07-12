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РПЛ изменила время начала матча «Факел» — «Краснодар»

сегодня, 17:30
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар04.08.2024 в 18:00 Не начался

Время начала поединка 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Краснодаром» изменено. Такое решение РПЛ приняла по согласованию с основным вещателем, направив соответствующее письмо в РФС.

Встреча, которая состоится 4 августа, начнётся в 17:30 вместо 18:00 (время московское).

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Все комментарии
Игорь Смирнов 4
Игорь Смирнов 4
сегодня в 19:24
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
4jswcsaju9p6
4jswcsaju9p6
сегодня в 18:14
Время не самое главное игра вот это да!
gky7ypkjpd2p
gky7ypkjpd2p
сегодня в 17:41
Разница в полчаса не значительная, пусть будет
Гость
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