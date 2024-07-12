РПЛ изменила время начала матча «Факел» — «Краснодар»

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сегодня, 17:30

Время начала поединка 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Краснодаром» изменено. Такое решение РПЛ приняла по согласованию с основным вещателем, направив соответствующее письмо в РФС .

Встреча, которая состоится 4 августа, начнётся в 17:30 вместо 18:00 (время московское).